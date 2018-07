Lafont, des Violets aux Viola

Il avait indiqué en fin de saison vouloir aller voir ailleurs. Alban Lafont n'a pas attendu la fin du mercato pour aller au bout de son idée et a signé pour 5 ans à la Fiorentina. Un transfert qui le fait changer de monde, et doit lui faire franchir un nouveau palier.

Pas désiré par Alain Casanova

L'équipe de France dans un coin de la tête

Par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Son nom avait été cité un peu partout, y compris au FC Barcelone où il était question d'en faire la doublure, puis le successeur de Marc-André ter Stegen . Finalement, Alban Lafont, l'un des plus prometteurs gardiens français, va donc passer de Toulouse à la Fiorentina. Un transfert cohérent avec les ambitions annoncées du joueur, qui voulait découvrir un nouveau challenge et un niveau d'exigence supérieur. Mais un transfert qui peut déranger quand on considère qu'au prix annoncé – 7 millions d'euros plus 1,5 million de bonus et un intéressement de 20% sur la revente selon certaines sources –, il aurait été plaisant de voir l'international U20 français poursuivre sa progression en Ligue 1. Sauf que pour le natif de Ouagadougou, les débouchés français étaient quasiment inexistants à cause des difficultés inhérentes au poste : le gamin n'a pas encore la carrure pour le PSG, ni le niveau pour déloger Steve Mandanda à Marseille, Anthony Lopes à Lyon ou encore Danijel Subašić à Monaco. Même à Saint-Étienne ou Bordeaux, la plus-value n'était pas évidente voire inexistante sur le court terme.L'ancien du Pôle Espoirs de Castelmaurou aurait-il dû temporiser et attendre qu'une place se libère dans un an ? Dans la Ville Rose, le retour d' Alain Casanova aurait fini de régler le dossier : le technicien voulait un portier titulaire plus expérimenté – d'où l'arrivée de Baptiste Reynet pour 3,5 millions d'euros – et le président Sadran n'a donc pas cherché à jouer au poker pour glaner des millions supplémentaires, mais plutôt misé sur un règlement de la situation rapide en début de mercato. D'autant qu'avec seulement deux ans de contrat, pour Lafont, un départ à l'étranger aussi précoce peut paraître risqué. Mais déjà adoubé par Sébastien Frey, ancienne gloire française dans les cages de la Fiorentina, l'ancien Toulousain débarque dans un club d'envergure européenne avec, a priori, le statut de titulaire. Une garantie qu'il n'aurait pu obtenir dans la majorité des autres écuries intéressées par ses services, et qui le voyaient surtout comme un pari d'avenir.Son souhait de «» , confié en fin de saison à, est donc exaucé. Mais le plus dur commence également : qui dit niveau supérieur dit exigences plus grandes, et Lafont va découvrir que l'on pardonne moins à une recrue étrangère qu'on ne le fait à un gamin du centre de formation. S'il se montre au niveau et que la Fiorentina parvient à accrocher les places européennes en Serie A, lui qui va disputer l'Euro U19 2018 pourrait s'affirmer comme la relève naturelle d' Hugo Lloris dans quelques années.