Lacina Traoré s’engage au Varzim SC

Dans la famille « footballeurs perdus de vue » , on demande Lacina Traoré.Libre comme l'air depuis la résiliation de son contrat à Bandirmaspor en Turquie en février 2021, Lacina Traoré s'apprête à renfiler les crampons, un an plus tard. L'attaquant ivoirien s'est engagé du côté du Varzim FC, actuel dix-septième de la deuxième division portugaise. La durée de son contrat n'a pas été précisée, mais nul doute qu'il va falloir un peu de temps pour relancer une machine de 2,03m qui n'a plus joué de match officiel depuis un an, jour pour jour.Le tour d'Europe se poursuit pour le natif d'Abidjan qui va donc découvrir son douzième club, à 31 ans seulement. Traoré a notamment connu la Ligue 1, du côté de Monaco et d'Amiens, sans pour autant marquer la France de ses performances.Tout le monde ne peut pas réussir dans le championnat du siècle.