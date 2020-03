Lacazette propulse Arsenal, Sheffield engrange

25

JB

Il aura fallu l'entrée de Lacazette (59) à la place d'un Eddie Nketiah préféré au Français au coup d'envoi, et une remise parfaite de Mesut Özil sur une frappe déviée d'Aubame, ainsi que l'intervention minutieuse de la VAR pour voir leslibérés par l'ouverture du score de l'ancien Lyonnais (78), dans son jardin à Londres . Les Canonniers ont eu le temps de faire tourner la quille, avec une possession de balle qui a grimpé au-dessus des 80%, mais ont longtemps galéré, alors que Bernd Leno a dû tenir la baraque, notamment devant Antonio (56). Arsenal évite un 13nul en 27 journées, et c'est déjà pas mal.La troisième victoire de rang pour Arsenal, qui revient petit à petit (40 points).Restant sur deux probants succès contre Norwich (3-0) et sur le pré de Tottenham (2-3), lessont cette fois restés muets, et le Molineux Stadium s'est clairement ennuyé (un tir cadré d'un côté comme de l'autre). Voilà.La mauvaise opération de la formation à l'accent lusitanien, susceptible de perdre sa cinquième place.En infériorité numérique à partir de la demi-heure de jeu à la suite de l'expulsion du Malien Moussa Djenepo avant la 30minute pour un vilain tacle, lesont tenu jusqu'à la 79(avec un penalty manqué par leMatt Ritchie à quelques secondes de la pause) avant de réduire leur vigilance et de voir Allan Saint-Maximin planter et fêter ça en salto. Comme quoi, Newcastle peut gagner même en se privant de Florian Lejeune.Le premier succès de Newcastle en championnat depuis le 18 janvier. Quand même.C'est officiel : Jordan Ayew est en train de signer son meilleur cru depuis son arrivée de l'autre côté de la Manche, en 2015. Alors qu'il n'avait jamais réussi à dépasser le cap des sept pions dans l'élite britannique (avec Villa lors de sa première saison et Swansea en 2017-2018), le voilà à huit caramels cette saison en championnat grâce à celui inscrit ce samedi après-midi contre Watford. Le presque Barcelonais Ismaïla Sarr , lui, n'a cette fois pas dégainé.Watford ne fera pas de coup d'éclat tous les week-ends Tout malin qu'il est, Tim Krul n'a pas trouvé de combine face à Billy Sharp : la grosse tête plongeante de l'avant-centre dessur un centre de John Lundstram à dix minutes de la pause a crucifié le portier hollandais. Suffisant pour disposer du bon dernier de cette Premier League, qui essuie sa 18défaite.Sheffield United revient sur Wolverhampton avec 43 unités.