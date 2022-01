Lacazette, le retour du canonnier

Très peu utilisé par Mikel Arteta en début de saison, Alexandre Lacazette est de retour en grâce depuis début décembre. Nommé capitaine de ces Baby Gunners en pleine poussée de croissance, l'ancien Lyonnais rayonne à nouveau, au point d'être l'un des principaux artisans du retour au premier plan d'Arsenal. Suffisant pour le voir rester au-delà de son contrat actuel, qui s'achève au mois de juin ?

Arsenal Manchester City Premier League Diffusion sur

Joyeuses fêtes

Une « ombre » à dissiper

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi au moment de voir les deux équipes pénétrer sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour le choc entre Arsenal et Manchester City, l'homme qui emmènera lesaura un visage bien connu de ce côté de la Manche. Promu capitaine depuis la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette a en effet vécu une fin d'année rêvée, alors que la fin de son aventure londonienne s'annonçait toujours plus morose. Et pourtant, le voilà propulsé comme le nouveau chef de file de l'escouade de Mikel Arteta, avec l'aval d'un ancien porteur du brassard.Au moment où beaucoup tirent la langue pour venir à bout d'une année éprouvante, Lacazette a lui terminé en trombe, au profit d'un mois de décembre impressionnant : de retour dans le XI contre Everton le 6, buteur contre Southampton le 11 et nommé capitaine contre West Ham le 15, pour une victoire qui permettait auxde retrouver leur chère et tendre quatrième place. Depuis, la dynamique reste la même pour l'ancien Lyonnais, décisif à chacune de ses quatre dernières sorties (2 buts, 3 passes). Une bouffée d'oxygène aussi précieuse qu'inattendue après avoir vu la confiance accordée par Arteta s'étioler peu à peu en début de saison., se félicitait l'Espagnol à propos de sa décision de nommer Lacazette capitaine.[...]Leader offensif et vocal, l'international tricolore s'est imposé en quelques semaines comme le patron d'une jeune équipe prête à gravir à nouveau de jolis sommets.La question à un million est désormais la suivante : cette forme retrouvée peut-elle bouleverser ses plans, lui dont l'avenir semblait s'écrire loin de Londres l'été prochain., reconnaissait l'intéressé fin novembre dansSon nouveau statut lui apportera peut-être quelques éléments de réponse, même si une prolongation reste pour le moment hypothétique. Une situation qui commence tout doucement à inquiéter l'architecte en chef des Canonniers, Mikel Arteta :, se désolait récemment le technicien en conférence de presse, interrogé sur la fin de contrat de son joueur.En pleine reconstruction depuis plusieurs saisons déjà, les locataires de l'Emirates Stadium, tout comme Lacazette lui-même, qui aura 31 ans l'été prochain, vont devoir faire un choix existentiel dans les mois qui viennent. Et qui sait, peut-être décider de réécrire le scénario pour proposer encore quelques épisodes communs supplémentaires.