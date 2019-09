La vraie-fausse interview de Mauro Icardi

Dimanche soir, Mauro Icardi s’exprimait à la télé pour la première fois depuis son arrivée au PSG. Alors ? Neymar, Messi, l’amour... l’Argentin a envoyé du jeu ! On a retranscrit l’interview diffusée dasn le Canal Football Club. Toutes les réponses sont vraies. Les questions peut-être moins...

Propos non recueillis par Florian Lefèvre

PS : on le répète, au cas où: ceci est une fiction, les réponses sont vraies, les questions sont inventées.

Ça serait pas mal de jouer avec toutes ces stars !Dit comme ça, c’est une attaque spectaculaire. Je sais que ce n’est pas facile pour l’entraîneur de faire jouer tout le monde ensemble.Sincèrement, j’ai été très ému !C’est l’idéal de commencer la Ligue des champions comme ça !L’autre jour, quand je suis parti m’échauffer, j’ai reçu un accueil incroyable. Tout le stade a chanté pour moi. Ça ne m’était arrivé nulle part, ni à la Sampdoria, ni à l’Inter, et ça m’a beaucoup touché.On essaie de vivre notre relation le mieux possible, on est tous les deux amoureux. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux ! Ça nous est arrivé, et c’est comme ça.Depuis mes débuts, très jeune, à Rosario en Argentine...Tout le monde me définit comme un «» !Oui, ça a toujours été mon objectif et mon obsession.Non, je n’y crois pas parce que je le connais ! C’est le meilleur joueur au monde, j’ai pu le rencontrer et je l’apprécie énormément. Donc je ne crois pas en ces histoires.Oui, c’est vrai.Non, ça ne me fait pas peur, c’est une concurrence saine. On a la chance de parler espagnol tous les deux.Donc, c’est le top... Et c’est ça qui compte.Oui, c’est certain. Mais ça fait déjà sept ans que c’est le cas, depuis que je suis avec Wanda. Elle est célèbre, je suis célèbre aussi et je sais ce que ça implique. Mais ça n’influence pas mon état d’esprit.Je viens juste d’arriver.On verra ce que ça donne l’été prochain.C’est le bruit qui court. Moi, j’ai eu l’occasion d’être avec Messi, de jouer avec lui, je l’ai connu à Barcelone il y a des années...On n’a pas gagné grand-chose, même rien du tout...Mais je suis resté, j’ai marqué des buts et le moment était venu pour moi de jouer dans une équipe qui gagne, qui remporte des titres.Oui, c’est clair.Je crois qu’aucune autre équipe n’a autant de stars et de grands joueurs que Paris.Je traite de la même manière les femmes et les hommes. J’ai deux filles encore très jeunes et j’essaye de leur donner la même chose qu’aux garçons.