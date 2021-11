La voie royale du FC Versailles

Seule équipe encore invaincue sur les cinq premières divisions françaises, le FC Versailles 78 vit un début de saison de rêve sur le plan sportif en tête du groupe A de National 2. En coulisses pourtant, les dernières semaines ont été mouvementées : le président historique, Daniel Voisin, a claqué la porte après 25 ans au club tandis que Jean-Luc Arribart est arrivé en tant que directeur général de la récente SAS créée par les nouveaux actionnaires. Le début d'une nouvelle ère ?

Le premier match à Romorantin, j’étais super stressé car je ne voulais pas être le chat noir !

La foire du trône

Bienvenue au club au groupe Fiducim - City GC, déjà partenaire maillot cette saison, qui va donc permettre à notre club de se structurer, pour renforcer et améliorer notre fonctionnement et devenir une « référence » dans le domaine de la formation.Plus d'infos très bientôt ! pic.twitter.com/pik0110rvl — FC Versailles 78 (@FCVersailles78) April 24, 2021

« Je trouve qu’en faisant cela (renouveler 80% de l'effectif) on envoie le même message que le PSG envoie à ses jeunes : si vous voulez jouer, il va falloir aller autre part. »

Direction National 1 ?

À l'instar des géants que sont le SSC Naples, l’AC Milan, Porto ou le Sporting Portugal, le FC Versailles 78 n’a lui non plus toujours pas connu la défaite en championnat depuis le début de la saison. Une invincibilité qui fait figure d’exception en France sur les cinq premières divisions et qui se vérifie également en Coupe de France. Du côté de Lumbres (R1), à quelques encablures de Saint-Omer dans les Hauts-de-France, le club yvelinois de National 2 a ramé avant de finalement faire respecter la hiérarchie (2-3) pour accéder au huitième tour le week-end dernier., soufflait après la rencontre le coach versaillais, Youssef Chibhi. Depuis le début de saison, c’est souvent le cas d’ailleurs : le FC Versailles souffre, mais à la fin, c’est lui qui repart souvent avec les trois points ou la qualif en poche. Après onze journées, l’équipe favorite de Louis XIV trône logiquement en tête de sa division à égalité avec la réserve du FC Lorient qui ne peut pas monter. De quoi nourrir des rêves de National 1, un niveau que le club n’a plus atteint depuis la fin des années 1980, tout en risquant d’être dévoré par la folie des grandeurs. Un cas de figure qui n’avait pas vraiment réussi à Louis de Funès dans l'œuvre de Gérard Oury il y a cinquante ans tout pile.Si le FC Versailles semble naviguer à l’abri du courant depuis la fin de l’été, la barque de la couronne a pourtant vécu quelques jours agités depuis l’après-Toussaint. Le 7 novembre, Daniel Voisin, le président historique et repreneur d'un club à l’agonie en huitième division en 2004, quitte le club pour desavec Youssef Chibhi ainsi qu’avecLe lendemain, Jean-Luc Arribart était nommé directeur général de la SAS (Société par Actions Simplifiée) et devient le nouvel homme fort du club versaillais., confie aujourd’hui Arribart.Pour comprendre comment l’actuel et historique consultant de Canal+ s’est retrouvé là, il faut rembobiner quelques mois en arrière.Au moment de passer devant la DNCG l’an dernier, Daniel Voisin faisait lui face à une réalité qu’il ne connaît que trop bien : avec son budget de 350 000 euros dédié à l’équipe première, son club est l’un des plus petits du National 2. Le club a beau être l’un des plus importants de France en matière de licenciés (plus de 1200), il ne pèse alors que la moitié d’un budget moyen dans cette division. Daniel Voisin pense donc déjà à créer une SAS pour faire venir de nouveaux investisseurs et ainsi permettre au club de continuer à grandir. Bingo : Fiducim - City-Gc, une société de promotion immobilière, a en tête depuis un bon bout de temps de s’impliquer dans le foot et le profil de Versailles plaît beaucoup aux deux actionnaires., poursuit Arribart.Le 24 avril 2021, le deal est officialisé et Fiducim - City-Gc devient bien plus qu’un sponsor maillot. Il doit permettre au club, déjà affilié à l’AS Monaco, de devenir, confie aujourd’hui Daniel Voisin.Mais dès le mercato estival, les premières divergences arrivent entre Youssef Chibhi et Daniel Voisin. Cet été, l’effectif a été renouvelé à 80% et la plupart des nouveaux venus sont des joueurs d’expériences de N2 ou même de N1 comme Diego Michel (ex-Red Star). Pas vraiment l’idée que se faisait l’ex-président de l’utilisation de ces nouveaux moyensÀ cela, la version des actionnaires et d’Arribart est tout autre :. En fin de compte, quelque chose de profond s’est cassé entre Chibhi et Voisin :, reconnaît l'ancien boss du FCV.Deux visions s’opposent pour le club et, si le sportif n’en pâtit pas, une décision doit être prise. Entre Chibhi et Voisin, les actionnaires font leur choix : c’est vers le responsable de la N2 que va leur préférence., explique Arribart, en tant que nouveau directeur général du FC Versailles.S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est bien sur la compétence de celui qui préfère rester à l’écart des sollicitations médiatiques. Là où la direction est plus prudente en revanche, c’est au moment de dévoiler quelles sont les ambitions réelles du club pour cette saison. Si la volonté d’accéder au National 1 n’est pas publiquement exprimée, elle est envisagée :, avoue Arribart.Et pour cause : remonté en National 3 il y a quatre ans, le FC Versailles n’est pas encore totalement prêt à l’heure actuelle pour répondre à toutes les exigences de la troisième division nationale. Arribart :Pour ce qui est du futur de Daniel Voisin, personne ne sait vraiment s’il reviendra au club au sein de l’association. Même lui hésite encore, par peur que les gens disent. Mais on ne reste pas dans un club aussi longtemps sans se rendre indispensable sur certains points. Même encore aujourd’hui, alors que le FC Versailles reçoit l’AS Poissy le 28 novembre prochain dans son antre de Montbauron :, avance l’ancien président.Ce n'est pas la place qui manque à la cour de Versailles.