La Viola danse sur la dépouille du Napoli

Naples (4-3-3) : Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj – Allan (Demme, 56e), Fabián, Zielínski (Lozano, 64e) – Callejón (Llorente, 75e), Milik, Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Fiorentina (3-5-2) : Drągowski – Milenković, Pezzella, Cáceres – Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (Ceccherini, 87e) – Cutrone (Vlahović, 66e), Chiesa (Sottil, 78e). Entraîneur : Giuseppe Iachini.

Le long, et interminable chemin de croix continue de s’écrire.Battu successivement par l’Inter et la Lazio, Naples a une nouvelle fois chuté. Cette fois à l’occasion de la réception de la Fiorentina, ce samedi soir. Et court toujours après sa première victoire dans l’élite, en 2020. Le temps presse déjà, alors Gennaro Gattuso l’avait annoncé sans ambage face aux médias : «» Entre deux équipes perclus de maux qui ont soigné leurs plaies cette semaine en validant respectivement leur billet pour les quarts de la Coupe d’Italie, c’est laqui lance les hostilités dans cette 140confrontation en Serie A. Milenković (2) et Castrovilli (10) sont entreprenants, mais manquent de justesse. Tout comme Milik, proche d’honorer avec la manière sa centième sous les couleurs napolitaines d’une jolie reprise repoussée par son compatriote Drągowski (12).L’escouade de Giuseppe Ichini s’enhardit puis finit par faire plier l’arrière-garde poreuse des, grâce à un pointu subtil de Chiesa. Auteur de son troisième but cette saison en championnat, le Florentin voit le doublé lui échapper à cause d’un arrêt somptueux d’Ospina sur sa ligne (31). Désarçonnés, les partenaires d’un capitaine Insigne inspiré mais pas récompensé (28, 51) tardent à réagir. Zielínski (30) et Callejón (36) tentent, tant bien que mal, de réveiller un San Paolo qui n’a plus humé le parfum du succès en championnat depuis octobre 2019. Sauf que l’inspiration a choisi son camp et le duo Castrovilli-Chiesa met au supplice Naples, qui évite momentanément de sombrer grâce à un Ospina encore vigilant (56). Jusqu’à finir par céder, lui aussi, sur une merveille de frappe enroulée de Vlahović. Revigorée en 2020, la Fiorentina confirme donc son bel élan avec une deuxième victoire consécutive en Serie A.Largué dans la course aux places européennes, le Napoli, lui, continue de s’enliser au cœur d’une saison lugubre.