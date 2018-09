La Vieille Dame se remplit la panse à Valence

Valence (4-4-2) : Neto - Vezo (Cheryshev, 56e), Gabriel, Murillo, Gayà - Soler, Parejo, Wass, Guedes (Mina, 70e) - Rodrigo, Batshuayi (Gameiro, 70e). Entraîneur : Marcelino.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira (Can, 23e), Pjanić (Douglas Costa 66e, puis Rugani 88e), Matuidi - Bernardeschi, Mandžukić, Ronaldo. Entraîneur : Max Allegri.

La Juventus est vraiment très solide.En déplacement à Mestalla pour le compte de la 1journée de la Ligue des champions, la Vieille Dame est passée par tous les états ou presque pour finalement s'imposer sereinement en terres valenciennes (0-2). Par de l'euphorie, d'entrée de jeu, où lesont multiplié les assauts sur le but de l'ancien de la maison Neto . Mais ni Mario Mandžukić (11), Sami Khedira (16) ou même Federico Bernardeschi (26) ne réussissent à faire pencher la balance.Un manque de réalisme qui aurait pu coûter cher aux Turinois, amputés par la blessure musculaire de Khedira (23) et surtout l'exclusion plus que sévère de Cristiano Ronaldo pour un très léger taquet sur Murillo (28). Son premier rouge en 154 matchs de Ligue des champions.Sonnée, la Juve recule et s'expose aux premières grosses occasions espagnoles, mais Szczęsny s'interpose face à Michy Batshuayi (37e). Un avantage suffisant pour les Turinois, qui verront même Szczęsny sortir un penalty de Parejo au bout du temps additionnel (90+6), et qui repartent surtout tous heureux ou presque de Valence malgré les larmes de Cristiano Ronaldo Nul doute que le Portugais a déjà en tête de faire appel de son carton, histoire d'être sûr de ne pas louper son retour à Old Trafford lors de la 3journée de "sa" compétition.