La Vieille Dame renverse Milan et file vers le Scudetto

D'abord malmenés par un Milan bien en place, les Turinois ont su trouver les ressources pour aller chercher le vingt-septième succès de leur saison (2-1). Si le Napoli s'incline face au Genoa ce dimanche, la Juventus sera sacrée championne.

47

Le Rouge et le Noir

Encore Kean

Juventus (4-4-2): Szczęsny - De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola (Pjanić, 60e) - Bernardeschi, Emre Can (Khedira, 24e), Bentancur, Alex Sandro - Mandžukić, Dybala (Kean, 65e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Milan (4-3-3) : Reina - Calabria (Cutrone, 85e), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez - Kessié, Bakayoko, Çalhanoğlu - Suso (Castillejo, 76e), Piątek, Borini. Entraîneur : Gennaro Gattuso.​

Lorsque la Juve n’est pas dans le coup, elle paraît si accessible. On le voit, tout de suite, que cette machine ne fonctionne pas comme à l’habitude et qu’il est alors possible de faire un coup. À condition de faire la part du boulot, bien évidemment. Pendant une heure ce samedi après-midi à Turin, le Milan a fait le job, jusqu’à cette erreur individuelle de son défenseur Musacchio. Derrière, lesont su, eux, tuer le match grâce à Moise Kean dont le nom est sur toutes les lèvres en Italie depuis une dizaine de jours . Et voilà la Juve quasi championne, comme tous les ans à la même période ou presque finalement. C’est ça, la routine de la Juventus en Serie A.Sans Pjanić, Matuidi ou Khedira préservés en vue de la Ligue des champions et du quart aller sur le terrain de l’ Ajax , la Vieille Dame souffre au milieu de terrain. Si le Milan ne se crée qu’une seule véritable occasion lors de la première demi-heure, via une tête manquée de Piątek (1), l’équipe de Gattuso étouffe une Juve sans idée, sans impact. Devant, le duo Dybala-Mandžukić n’est pas approvisionné et ronge son frein, tandis que derrière, la sérénité n’est pas à l’ordre du jour.Sur un centre de Çalhanoğlu, Alex Sandro dévie en corner le cuir du bras. Limite, mais sans conséquence malgré une longue vérification auprès de la VAR. Les, visiblement lésés, vont pouvoir retrouver le sourire dans les minutes qui suivent. Car à la suite d'une interception géniale de Bakayoko, monté aux avant-postes pour couper une passe plein axe de Bonucci, l’ancien Monégasque offre à Piątek son vingt-et-unième pion de la saison (39). Dans le temps additionnel, la Juve offre enfin un début de réveil et Mandžukić, d’un ciseau aérien de toute beauté, oblige Reina à un envol avant de regagner les vestiaires (45+1).On se dit alors que Milan s’apprête à souffrir dès le retour des vestiaires, après ce finish en trombe des hommes d’Allegri. Il n’en est rien, Milan reprend sa marche en avant, et Piątek oblige son compatriote Szczęsny à s’employer d’entrée (50). Milan fait alors le match parfait, mais va être trahi par l’un des siens. Sur un long ballon de Bonucci, bien contrôlé par Dybala, Musacchio se jette sans réfléchir sur le jeune Argentin qui avait anticipé l’intervention du défenseur milanais.transforme le penalty, la Juve est à nouveau dans le coup (60). Allegri décide alors de faire entrer Pjanić et Kean pour faire la décision. Bingo, car à cinq minutes du terme, le Bosniaque sert parfaitement le jeune attaquant italien qui marque pour la cinquième fois de la saison en Serie A (85). Et qui vient peut-être là d’offrir, même s’il ne le sait pas encore, un nouveau Scudetto au peuple