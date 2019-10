La Vieille Dame foudroie l'Inter

Après une première période spectaculaire et équilibrée où un but fut marqué de chaque coté, la Juve a pris le dessus sur l'Inter après la pause. Le moment choisi par Gonzalo Higuaín pour planter un second coup de couteau dans le buffet des Nerazzurri, vaincus deux buts à un et contraints d’abandonner à la Vieille Dame la première place de la Serie A.

Silence, ça tourne !

Higuaín, parfait joker

Inter (3-5-2) : Handanovič - Godín (Bastoni, 54e), De Vrij, Škriniar - D'Ambrosio, Barella, Brozović, Sensi (Vecino, 33e), Asamoah - Lautaro Martínez (Politano, 77e), Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.



Juventus (4-3-1-2) : Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Khedira (Bentancur, 61e), Pjanić, Matuidi - Bernardeschi (Higuaín, 62e) - Dybala, Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.

C'est comme un bon film qu'on a déjà vu, encore et encore. On ne se lasse jamais du scénario, mais on connaît déjà par cœur le climax. Même quand l'histoire est belle comme cette Inter, combative, pugnace et rodée offensivement face à la Juve ce dimanche soir. Mais la Veille Dame est toujours habitée du genre de certitudes qui animent les gagnants. Seulement les gagnants.Supérieure en seconde période, elle a ainsi dompté lesgrâce à un but décisif d'Higuaín en fin de match. Rideau et pleine lumière sur les, qui reprennent aux Lombards la couronne de leader de Serie A au soir de cette septième journée.Comment bien commencer un blockbuster ? Les réalisateurs confirmés vous répondront qu'il faut d'abord réussir sa première séquence. Ça tombe bien, les caméras viennent à peine de cramer leurs premiers morceaux de pellicule que Paulo Dybala s'en va déjà crever l'écran : lancé par Pjanić, l'Argentin foudroie Handanovič d'une gouache du gauche parfaitement croisée. Mais pour ne pas rester hors champ, lesrefusent de subir et mettent la patte sur le script. Avec Lautaro Martínez dans le rôle du, l'Argentin multipliant les décalages aussi bien avec Lukaku que Sensi ou Barella. C'est d'ailleurs sur un centre du dernier cité que Lautaro retourne le cerveau de De Ligt, coupable d'une vilaine faute de main dans la surface. L'arbitre désigne le point de penalty, et le numéro 10transforme sans se faire prier la sentence d'un plat du pied millimétré.Dès lors, plus besoin de faire de l'exposition alors que tout ce beau monde prend la pleine lumière des projecteurs d'un match à l'intensité délirante. L'Inter ne lèvera le pied qu'après avoir perdu Sensi, son metteur en scène numéro un au milieu de terrain et remplacé pour cause de blessure par Vecino à la demi-heure de jeu. Sans leur numéro 12, les Lombards reculent, et la Veille Dame reprend le contrôle du plateau sous la baguette de Dybala, dont les enchaînements techniques font souvent bouffer le gazon aux défenseurs. À la suite d'une déviation subtile de la, Ronaldo pense même tromper en force Handanovič, mais le pion du Portugais est refusé pour un léger hors-jeu au départ de l'action.Après un premier acte testostéroné comme un film d'action des années 1980, la suite redescend néanmoins d'un ton, tout en ayant heureusement le bon goût de rester loin de la léthargie d'un film d'auteur français. Un scénario un chouia plus tranquille qui voit l'Inter souffrir, pliée par le pressing étouffant d'une Juventus décidée à évoluer un cran plus haut. Sauf que lesne se procurent que très peu de nouvelles occasions. Sarri décide bien de renouveler son casting en faisant entrer Bentancur et Higuaín après l'heure de jeu, mais c'est paradoxalement l'Inter qui retrouve des cannes. Et Vecino, à la conclusion d'un joli mouvement collectif, voit même son tir dévié par De Ligt s'écraser sur le poteau piémontais.Et alors quoi ? Alors, rien du tout. Gonzalo Higuaín, à la conclusion d'une combinaison initiée par Ronaldo, sait déjà comment l'histoire va finir. Parfaitement servi par Bentancur,fusille à bout portant Handanovič. Le clap de fin d'un match au twist prévisible, tant la Vieille Dame a pris l'habitude de gagner ces sommets au cordeau en Italie. Autre habitude des: s'asseoir sur le trône du championnat. Un fauteuil royal qu'elle retrouve justement ce soir, en reprenant à l'Inter le leadership de la Serie A. Déjà vu oui, mais pas lassant pour tout le monde.