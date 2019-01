La Vieille Dame fait vaciller la Lazio

Cohérente et unie pendant près de 75 minutes, la Lazio a fini par baisser les yeux face à un gros, à savoir la Juventus (1-2). Encore une fois. Un succès que les Turinois sont allés chercher, eux qui ont longtemps été mis à mal par la bonne organisation de l'équipe d'Inzaghi.

Avantage Lazio

La marque des grandes

Lazio (3-4-2-1) : Strakosha - Bastos (Neto, 90e), Wallace, Radu - Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić - Correa, Luis Alberto - Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio, Rugani, Bonucci (Chiellini, 40e), Alex Sandro - Bentancur, Emre Can, Matuidi (Bernardeschi, 60e) - Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa (Cancelo, 74e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

C'était couru d'avance. Au stade Olimpico de Rome, l'heure de jeu passée alors que la Lazio menait, tout le monde s'est regardé dans le blanc des yeux après les manqués successifs d'Immobile et de Luis Alberto . La Lazio va t-elle enfin gagner dans son antre face à la Juventus plus de quinze ans plus tard, malgré toutes ces occasions manquées ?Au fond, chaque supporterl'espérait sans trop y croire. Dominer sans breaker cette Juve-là est dangereux. Trop, en tout cas, pour espérer repartir avec un succès. Et même, cette saison en particulier, pour pouvoir conserver le point du match nul.Pourtant, même en étant incapable de battre un gros depuis le début de la saison, la Lazio montre dès l’entame de la rencontre des valeurs. Du cœur, de la sueur, de la cohésion, des aspects qui manquent parfois – ou souvent – à cette équipe lors des grands rendez-vous. Mais ce soir est un soir qui peut être différent, et la Curva Nord de l’Olimpico le sent. Si les occasions ne pleuvent pas, la Juventus est complètement maîtrisée et le plan d’Inzaghi marche à la perfection : un pressing au niveau du rond central à la perte du ballon, un marquage individuel de Bastos pour empêcher CR7 de se retourner et des attaques directes comme lesles aiment.Conséquence, les occasions sont toutes exclusivement romaines, mais ni Luis Alberto d’une frappe flottante (26) ni un Immobile frustré par Rugani (42) n’arrivent à concrétiser la domination de la Lazio . Preuve que cette soirée semble différente et que lesn’y sont pas (encore), la Juventus n’a esquissé aucune tentative lors de toute la première période. Une première depuis plus de quinze ans.On se dit alors que le scénario sera comme à l’habitude : la Lazio a eu sa chance, la machine turinoise va s’enclencher et la Vieille Dame va repartir de Rome avec l’ensemble du butin. Oui. Mais avant, la Lazio montre qu'elle veut vraiment briser le mauvais sort et fait tout pour y parvenir. Sur un énième corner botté par Luis Alberto , Can dévie dans ses filets le cuir et l’Olimpico se met réellement à y croire (59). Même si dans la foulée, Immobile loupe l’immanquable face à Szczęsny (64) et Luis Alberto voit sa tentative raser la lucarne du portier polonais (67).Allegri décide alors de sortir Douglas Costa pour faire entrer Cancelo, et le choix du tacticien turinois est payant : débordement de Bernardeschi, finition parfaite du Portugais et la Juve se relève (74). Un coup de massue qui assomme littéralement les locaux, qui vont même subir la loi de Ronaldo sur penalty à quelques minutes de la fin (88) en guise de double peine. Ce soir, la Lazio n'est pas passée loin de quelque chose de grand, mais repart finalement avec zéro point dans sa gamelle. Tel est le constat implacable qui attend toutes celles qui ne savent pas tuer cette Juve-là.