La vie sans Neymar, le retour

Blessé à la cuisse durant la trêve internationale, Neymar va manquer les quatre prochaines semaines du PSG. Dans la capitale, on est plutôt habitué à faire sans lui. Mais jamais à ce moment de la saison. Du coup, ça change légèrement le prisme.

84

Une fenêtre de tir courte

Neymar out, Mbappé et Cavani in

Par Mathieu Faure

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG allait enfin savoir. Savoir ce que ça faisait de jouer un match de Ligue des champions avec Neymar puisque la dernière sortie européenne du Brésilien avec le maillot parisien remontait à décembre 2018 à Belgrade, où il avait été écœurant (victoire 4-1). Blessé depuis janvier puis suspendu trois matchs pour avoir insulté la moitié de l’arbre généalogique de l’arbitre du match retour contre Manchester United, Neymar allait pouvoir jouer à Bruges, mardi, puisque sa punition avait été réduite de trois à deux matchs. Et puis la tuile. Un nouveau match amical sans intérêt à l’autre bout du monde avec le Brésil, une cuisse qui tire la tronche et voilà le numéro 10 du PSG sur le flan pour au moins 4 semaines alors qu’il avait retrouvé des sensations et un peu d’amour populaire. C’est déjà la troisième fois en moins d’un an qu’un match sans enjeu avec sa sélection le cabosse, après novembre 2018 contre le Cameroun et juin 2019 face au Qatar. Merci Tite de ne jamais faire tourner son effectif, au passage. Bref.Dans la capitale, le PSG a l’habitude de faire sans lui, mais c’est plutôt avant les matchs couperets de C1 que cette sale manie pointe le bout de son nez. Là, on est dans la nouveauté. Du coup, Thomas Tuchel va devoir anticiper sa future anticipation annuelle. Bricoler, il sait faire. Rafistoler son cahier de jeu si tôt pour compenser l’absence de Neymar, en revanche, un peu moins. Et si la blessure du meilleur joueur du PSG était une bonne nouvelle ? Bon, on se dit ça à chaque huitième de finale de C1 quand le métatarse du joueur le plus cher du monde décide de se désolidariser, mais cette fois, on est en octobre. Et Neymar n’a pas la jambe dans le plâtre non plus. La fenêtre de tir est courte, pas forcément vitale, et doit se transformer en base de travail.Alors, Tuchel peut essayer de découvrir autre chose. Notamment un plan de jeu pérenne sans son joueur alpha car, souvent avec ce PSG, l’idée consiste à filer la gonfle à l’ancien du Barça et à attendre que ça se passe. Autrement dit, on prie pour qu’il débloque le match, ce qu’il réussit à faire neuf fois sur dix en championnat. Face à Nice, Bruges ou encore l’OM dimanche prochain, il faut donc se réinventer et trouver autre chose. En théorie, et surtout en Ligue 1, ce n’est pas franchement le plus difficile quand vous avez dans votre effectif – attention les yeux – Mbappé, Cavani, Di María, Icardi, Sarabia, Draxler et Choupo-Moting. Soit sept internationaux pour trois postes. Alors oui, la moitié de ces sept salopards revient de blessure, mais sur le papier, l’ancien coach de Dortmund a du matos à exploiter/valoriser.Face au Real Madrid, le PSG avait livré une prestation collective marquante sans le carré Mbappé-Cavani-Draxler-Neymar. Quelque part, c’est le moment idoine pour enfin s’émanciper de l’influence gargantuesque de l’ancien pestiféré du Parc des Princes. C’est surtout l’occasion rêvée pour l’escouade offensive parisienne de démontrer qu’elle est capable, sur une durée limitée, d’œuvrer sans le « Ney » . Comme du temps d’Ibrahimović, c’est très facile de se cacher derrière les prises de balle du Brésilien. Certains le maîtrisent à la perfection (coucou Julian D.). Mais ces messieurs ont aussi le droit de montrer à tout le monde qu’ils sont capables de gagner sans lui.Lors de la démonstration d’Old Trafford de février, on avait imaginé Kylian Mbappé en. Mais le retour puis la fin de saison en eau de boudin ont démontré que l’ancien de l’ASM est encore un peu tendre pour, seul, une équipe. Ça tombe bien, les lieutenants du moment ont de la gueule, car le champion du monde va retrouver le chemin de la Ligue 1 avec Di María, Icardi ou encore Sarabia à ses côtés. Reste à le démontrer sur le terrain. Le PSG a quatre semaines à vivre sans Neymar. Un mois charnière car une qualification en Ligue des champions est à portée et l’écart en Ligue 1 est loin d’être creusé. Et dans un mois, il sera sans doute trop tard. Quand Neymar sera de nouveau apte, il reprendra sa place, à savoir au cœur du jeu avec la balle dans les pieds dans le. À ce moment, il sera trop tard...