La vie à l'ombre des géants belges

À Malines, Saint-Trond et Seraing, on sait d’avance que le titre de champion ne sera pas pour soi. Mais il n’y a pas que les grosses cylindrées dans la vie. Entre frites, bières, désertion de certains stades et culture locale exacerbée, virée, le temps d'un week-end, sur des terrains belges où l’on ne porte pas un maillot du Standard ou d’Anderlecht.

La fameuse rue de la Boverie

"Les gamins ont le top football européen depuis leur canapé, ils ne viennent plus pour assister à un match dehors, parfois sous la pluie."

À quelques kilomètres de là, sur la N3, la Chaussée d’amour attire les hommes en mal de sexe et c’est bien là les seules vitrines que Kim voit s’illuminer le soir.

"C’est vrai qu’on a surtout l’équipe nationale qui est très fédératrice, peu importe d’où l’on vient. A Seraing, ce ne sera pas simple de reconquérir les foules et la Covid n’a pas arrangé les choses"

À jamais les derniers

Par Florent Caffery, à Seraing, Saint-Trond et Malines

Steve est un homme pressé. Sur sa bicyclette, suivi de près par sa compagne, le Malinois s’engouffre dans une ruelle perpendiculaire à la Liersesteenweg, aux caractéristiques d’un coupe-gorge sans en être un. Rapidement, le quinquagénaire, écharpe sang et or nouée autour du cou, prend le virage à gauche devant la friterie, récupère son accès parking et attache solidement son vélo au milieu de la centaine d’autres. En arrière-plan, le stade Argos Acheter de Kazerne est déjà bien garni, l’Union Saint-Gilloise est au programme.Même pas le temps d’évoquer le choix de la bicyclette pour se rendre au stade ?Certains ont des dizaines d’étiquettes du parking accrochées à leur guidon, signe d’une fidélité XXL., glisse un ancien, pendant qu’une trentaine d’ultras du groupe 25/7 déboulent dans le goulot débouchant sur l’une des quatre entrées du stade., s’enorgueillit Kévin, à l’accent français peaufiné.Même pays, autre province. À 200 bornes de là, en Wallonie, Seraing, dans la banlieue liégeoise. Les cheminées de la sidérurgie jalonnent la vallée récemment frappée par des inondations meurtrières (36 morts) et Jean-Marc doit se coltiner un camping-car bien trop grand pour sa place de parking., gueule le stewart aux allures de biker. Le môme de Seraing, depuis ses neuf ans au stade du Payray, en a vu défiler. Derrière ses lunettes de soleil, le gaillard défie le cagnard et se branche sur radio nostalgie.En face de lui, rue de la Boverie, le bistro Le Stade,et dont la vitre laisse encore observer un comptoir où les toiles d’araignées ont remplacé les godets de Jupiler.Pendant qu’une mamie s’inquiète de l’autre côté du trottoir de sa famille qui, Stéphane Huet se reprend une Tripick,, lâche le co-responsable des jeunes du RFC Seraing. Ils sont une trentaine, attablés dans le club house. De l’autre côté de la rue, l’entrée du stade à briques rouges et ce logo géant du club., poursuit celui qui est l’une des figures locales.La veille, lui et ses compères étaient à Sclessin pour voir le Standard taper Ostende,, assure Bruno., réplique à distance l’un des ultras du 25/7 à Malines.Si les tensions culturelles et linguistiques demeurent entre entités des deux provinces du pays, c’est surtout l’évocation du G5, le quinté gagnant d’outre-Quiévrain, qui rallie la cause des « plus petits » de Belgique. Depuis 1997 et le sacre de Lierse, plus aucun titre de champion n’a échappé à Anderlecht, Liège, La Gantoise, Genk et Bruges. Les autres se contentent des miettes et d’affluences en-dessous de 10 000 spectateurs (hormis Malines), pendant que les gros flirtent ou dépassent les 20 000., analyse froidement Kim, devant l’enceinte de Saint-Trond, le Stayen, dissimulée entre hôtel, boutiques et parking sous-terrain.À quelques kilomètres de là, sur la N3, la Chaussée d’amour attire les hommes en mal de sexe et c’est bien là les seules vitrines que Kim voit s’illuminer le soir., se marre le membre de la Brigada Hesbania, le groupe ultra de Saint-Trond.On y cause le flamand, on y déguste aussi sa frite d’avant-match et l’on. L'une des friteries installée le long de la Tiensesteenweg table sur une recette. L'antre est aux trois quarts vide et Courtrai n'a pas besoin de forcer pour s'imposer (0-2). Premier non-relégable après cinq journées, le STVV a, depuis trois ans, un propriétaire japonais à la tête du club et, complète le père de Kim,, achève le fiston.Même son de cloche à Seraing, où la victoire du week-end face au Cercle de Bruges permet de souffler dans un début de saison délicat. Avec son costume trois pièces bleu marine, Peter Kerremans, portier emblématique des années 1980, désormais manager général, décortique cette existence,(le club s’est retrouvé jusqu’en sixième division nationale et le Royal Football Club Sérésien avait été absorbé par le Standard au milieu des années 1990, NDLR).Alors que l’académie du club sera bientôt nommée en l’honneur du Sénégalais Jules Bocandé, passé notamment par le PSG, Lens et Metz, le co-responsable des jeunes, Stéphane Huet, est lui convaincu deExemple parfait, ce soir-là, Youssef Maziz, prêté par le club lorrain, est à l’origine du succès sérésien (2-1, un but, une passe décisive).À Malines aussi, sûrement plus qu’ailleurs dans le royaume de Philippe de Belgique, on veut démontrer qu’il n’y a pas que le G5. Hugo, l’un des ultras, rabâche sans cesse la Coupe des coupes remportée par les Malinois en 1988, à une époque où il n’était pas encore né.Et Kévin d’en rajouter une couche sur le glorieux passé teinté de chauvinisme.Deux heures plus tard, l’Union Saint-Gilloise est tombée dans la fournaise sang et or (3-1) où l’on chante non-stop., apprécie Frédéric, la trentaine, qui d'un point de vue personnel, s'apprête à en réaliser un : retrouver son vélo.