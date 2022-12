La vidéo qui met la pression à Lionel Messi

#Qatar2022 Llegó diciembre y arranca un mes mágico ?✨Un mes de abrazos, afecto y unión.Un mes donde estamos #TodosJuntos ? detrás de un mismo deseo. pic.twitter.com/a3csmCTqEl — Selección Argentina ?? (@Argentina) December 8, 2022

C'est peu dire que les Argentins ont envie de gagner la Coupe du Monde. Qu'ils en ont même très, très envie et qu'ils mettent un peu d'émotion et d'énergie. Il n'y a qu'à voir l'ambiance de fou qu'ils créent à chaque match au Qatar et l'atmosphère qui règne au pays Qualifiée pour les quarts de finale, qu'elle dispute ce vendredi face aux Pays-Bas, après un parcours fait de matchs accrochés, la fédération argentine a remis une couche de pression sur ses joueurs en publiant un spot vidéo qui remplacé Noël par le Mondial et le papa Noël par "Papa Lionel" Messi. Et pour rajouter 1000 kilos sur les épaules de la Pulga, on aperçoit bien entendu Maradona et le pape dans le petit film.Même quand on n'a pas fait espagnol en LV2, ça se comprend facilement :Le septuple Ballon d'Or n'a vraiment pas intérêt à oublier de mettre le trophée ultime dans sa hotte, sinon il va devoir déposer 47 millions paquets de mouchoirs au pied des sapins le 25 décembre...