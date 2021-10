La vérité sur la vidéo d’Erling Haaland

MD

La fraude démasquée.17h08, l’heure du crime. Sur ses réseaux sociaux, la Bundesliga poste une vidéo où Erling Haaland réalise un coup monstrueux. Trois ballons les uns sur les autres, autant de lucarnes claquées coup sur coup, une cible détruite et une vidéo devenue virale en quelques minutes. Capable de l’inexplicable et des tours de force les plus inattendus, le buteur du Borussia Dortmund fait mine de célébrer cette illustre performance en levant les bras, avant de mettre les mains sur sa tête. Mais bon. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Pas à nous, Erling. Investigation.Participer à cette vidéo et se lancer ce genre de défi ? C’est bien possible. Et rien de très surprenant venant d’Haaland. Positionner trois ballons les uns sur les autres ? On a essayé, on n’a pas réussi, mais on y croit. Faire tomber une cible ? Oui, c’est jouable. Mais tout est là. Si on s’y attarde, on se rend vite compte de la supercherie. Lors du premier tir, la sangle droite de la cible se détache. La coupure est notable tant l’objectif en carton se penche sur la gauche. Sur le second, alors que l'on est sur la même séquence, cette même sangle droite est étonnamment neuve, accrochée, tandis que celle de gauche se décroche : nous ne sommes pas dupes. Alors plus de ciseaux et d'acrobaties, encore plein de triplés, mais arrêtons cette mascarade.Signé, la cellule enquête de