La vente d'alcool strictement encadrée pour la Coupe du monde au Qatar

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au Qatar, l’alcool c’est pas cool.Après l’interdiction des relations sexuelles aux couples non-mariés lors de la prochaine Coupe du Monde, le Qatar continue de se la jouer nature peinture. On en sait ainsi davantage sur la règlementation de la vente d’alcool, pour novembre et décembre prochains. Et ce qui est sûr, c’est que ça ne va, encore, pas plaire aux supporters : l’achat de bière ne devrait effectivement pas être possible à l’intérieur des stades.Pour se boire une petite mousse, il faudra être au bon endroit, au bon moment. Soit aux abords des stades, avant et après les matchs, soit dans la fan-zone de la FIFA, qui peut accueillir jusqu’à 40 000 personnes, dans un créneau horaire restreint qui sera annoncé prochainement.Cheikh et malt.