La vengeance d’Anthony Modeste contre Wolfsbourg

Deux coups de casque au fond des filets et un sur son ancien directeur sportif.Voilà le bilan fructueux d'Anthony Modeste qui a été l'élément principal de la victoire du FC Cologne contre le VfL Wolfsbourg (3-2) ce mardi soir. Un score qui plonge les Loups dans une crise sans précédent en Bundesliga avec six matchs sans victoire en championnat, donc cinq défaites de suite. Six en comptant celle contre Lille en Ligue des champions. Et le Français n'a pas caché sa joie face aux dégâts considérables qu'il a causés., a-t-il déclaré après le match à la chaîne ARD à l'encontre du directeur sportif des Verts.Des propos qui trouvent leur origine lors du précédent passage de Modeste à Cologne en 2018, alors que Jörg Schmadtke y était directeur sportif. Un gros différend entre les deux hommes avait précipité le départ de l'attaquant vers la Chine. Schmadtke, quant à lui, claquait la porte dudeux mois plus tard. Bref, un beau gâchis. Revenu en novembre de la même année sur les bords du Rhin, Modeste a pris un malin plaisir à se venger à sa façon : sur le terrain. Avec dix buts en seize matchs, son prêt peu convaincant à Saint-Étienne est bel et bien derrière lui.Modeste peut-être, mais aussi tranchant dans ses déclarations que dans ses prises de balle.