La VAR s'emballe en Serie A

[? VIDÉO] ?? #SerieA ??? Situation complètement folle autour de la VAR en Italie !? Le score passe de 2-1 pour la SPAL à 2-1 pour la Fiorentina !? L'arbitre est revenu sur une faute commise dans la surface, après un but de la SPAL...https://t.co/DQAd4OilIZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 février 2019

Alors qu'on joue ce samedi la 73minute de jeu entre de SPAL Fiorentina (et que le score est de 1-1), Federico Chiesa se fait terrasser dans la surface adverse sans que l'arbitre ne bronche. Dans la foulée, les joueurs de SPAL jouent le contre à fond et pensent prendre l'avantage grâce à un but de Mattia Valoti Sauf qu'il n'en est rien : l'arbitre Luca Pairetto est averti par le car-régie d'une anomalie. Après revisionnage des images, il revient à la faute sur Chiesa, annule le but de SPAL et accorde un penalty à unequi n'en demandait pas tant. Malgré les contestations, Jordan Veretout transforme ce penalty et lance son équipe sur la voie de la victoire puisque la Fiorentina s'imposera finalement 4-1.VARscenseur émotionnel.