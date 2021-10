La VAR, la mauvaise attraction de la saison

Il y a beaucoup de choses à dire sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Angers (2-1) au Parc des Princes pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Que ce soit sur la bonne performance des Angevins, sur le manque de jeu des Parisiens, sur le retour de Juan Bernat sur les terrains. Sauf que toutes les discussions autour de cette rencontre concernent le même thème : la VAR, qui a encore une fois fait parler d'elle. Et pas en bien.

VAR de colère

L'image manquante

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Gérald Baticle est un homme de parole. Alors il a tout fait pour tenir sa promesse : «» Pourtant, c’est un entraîneur ému, les yeux humides et la lèvre tremblante qui a débarqué dans l’auditorium du Parc des Princes à l’issue de la défaite d’Angers face au Paris Saint-Germain (2-1). «, débute Gérald Baticle avant de donner son avis sur la VAR.» Un coup de gueule qui est finalement la suite logique de celui du défenseur angevin Romain Thomas dès le coup de sifflet final de la rencontre au micro de Prime Video : «» Même son de cloche chez son coéquipier Pierrick Capelle au même micro : «Pour comprendre les raisons de la colère des Angevins, il faut revenir à la 84minute de la rencontre. Alors que le score est de 1-1, le SCO échappe au pire en voyant Mauro Icardi manquer totalement son coup de casque et peut ainsi repartir de l’avant grâce à la fusée Billal Brahimi. Sauf que le répit angevin sera de courte durée puisque l’arbitre Bastien Dechepy -qui dirigeait ce vendredi soir son cinquième match dans l’élite française - met sa petite main sur l’oreille sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Que ce soit les supporters, les journalistes et même certains joueurs sur la pelouse. C’est pourquoi le public ne s’est pas extasié lorsqu’il a filé voir la VAR puisqu’il n’y avait pas la certitude que cela concernait le Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, Romain Thomas, lui, a très vite compris qu’il s’agissait d’une main de son coéquipier Pierrick Capelle au moment de la tête de Mauro Icardi, qui fuyait tout de même le cadre.C’est pourquoi le défenseur angevin a demandé à l’arbitre de bien regarder la scène au départ de l’action où l’attaquant argentin du PSG le fait tomber et profite ainsi de sa présence au sol pour claquer sa tête. Sans succès. «» Impossible de savoir si effectivement la situation a bien été vérifiée, mais si c’est le cas, la décision de siffler penalty est alors encore plus incompréhensible, la faute de Mauro Icardi sur Romain Thomas étant évidente au ralenti, même si le défenseur accentue légèrement sa chute.Autre situation, autre décision de la VAR discutable. Et celle-ci concerne l’égalisation de Danilo Pereira sur un centre de Kylian Mbappé qui pourrait revenir d’une position de hors-jeu. Problème, il est impossible de le savoir puisque les images ne montrent pas l’attaquant français dont on ne voit que la main qui semble hors-jeu, sauf que cette partie du corps n’est pas comptée. Et à en croire les informations de Thibault Le Rol sur Prime Video, la VAR n’a visiblement pas eu d’autres images : «"On laisse M. Dechepy décider"» Son assistant n’ayant pas levé son drapeau sur l’action, l’arbitre a alors laissé le bénéfice du doute à l’attaque. Une nouvelle injustice pour Gérald Baticle qui aurait visiblement une autre image : «» Surtout quand après huit défaites en autant de rencontres au Parc des Princes, Angers pensait stopper cette vilaine série. Tout était réuni pour que ce soit le cas avec un plan de jeu exécuté à la perfection. Avant que la VAR ne vienne tout anéantir.Ironie du sort, c’est quand Thierry Henry - qui avait subi un problème de VAR lorsqu’il était coach de l’AS Monaco - effectue sa première en tant que commentateur que la VAR a cessé de fonctionner le temps d’un instant. Une VAR qui fait parler d’elle à chaque journée de Ligue 1 depuis le début de saison. Et même depuis son instauration. Que ce soit parce qu’elle montre une image arrêtée qui déforme la réalité de la situation à vitesse réelle. Ou bien parce qu’elle annule un but pour un hors-jeu d’un ongle qui dépasse. Ou parce que celle-ci ne fonctionne pas le temps de quelques minutes. Ou encore parce que l’arbitre ne va tout simplement pas la consulter malgré une situation litigieuse. La colère légèrement descendue, Gérald Baticle espère désormais que ce genre de situation ne se produira plus à l’avenir : «» Car finalement le problème n’est pas forcément la VAR, mais ce que les arbitres en font.