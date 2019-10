La Turquie met les Bleus sur liste d'attente

Dans une ambiance remarquable au Stade de France, les Bleus n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Turquie (1-1). Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure et des coups de pied arrêtés pour voir les buts, Kaan Ayhan répondant à Olivier Giroud de la tête. Les champions du monde devront encore attendre pour valider leur ticket pour l'Euro 2020.

421

Le rendez-vous des guerriers

Coups de tête

France (4-2-3-1) : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matuidi (Lemar, 76e) - Sissoko, Griezmann, Coman (Ikoné, 87e) - Ben Yedder (Giroud, 72e). Sélectionneur : Didier Deschamps.



Turquie (4-4-1-1) : Günok - Çelik (Ayhan, 53e), Söyüncü, Demiral, Meras - Tufan (Tosun, 81e), Tekdemir, Yokuslu (Çalhanoğlu, 46e) - Kahveci, Yılmaz, Karaman. Sélectionneur : Şenol Güneş.





Dans les rues menant au Stade de France, il flottait une odeur rare, presque excitante. Celle des grands matchs, des grands soirs, souvent réservés aux compétitions internationales. Mais cette fois, c’était autre chose. Dans un contexte diplomatique tendu, la France et la Turquie se retrouvaient à Saint-Denis. Et ce, malgré les demandes insistantes de certains politiques pour faire annuler cette affiche alléchante. Les mauvaises langues attendaient unesifflée par plus de 30 000 supporters turcs, ils ont eu le droit au respect et aux applaudissements. Et aussi à un match de foot rythmé, parfois plaisant, parfois brouillon, et qui aura accouché d'un score nul (1-1). Pour la bande à Deschamps, il faudra attendre le mois de novembre pour valider son séjour à l'Euro 2020.Pour les Bleus, il était question de montrer plus de consistance qu’en Islande, vendredi soir, et de mettre la purge de Konya définitivement derrière eux. «, avait assuré Didier Deschamps avant ces retrouvailles.» Et ça l’a été, différent. Dans une ambiance survoltée et inhabituelle dans l’enceinte dionysienne, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les deux camps mettre de l’intensité. Les champions du monde essaient de combiner, Sissoko fait chauffer les gants du portier (2) et les Turcs viennent chiquer les mollets de leurs adversaires. Les ingrédients pour un vrai match de foot sont réunis : de la chaleur dans les tribunes, du rythme et du vice sur la pelouse.Et un premier frisson après un mouvement brillant entre Griezmann, Hernandez et Coman, débouchant sur une première parade de Günok devant l’attaquant du Barça, avant la deuxième face à Sissoko (17). Les Bleus envoient du jeu et les offensives s’enchaînent, entre les déboulés de Coman côté gauche et l’intelligence du maître à jouer Grizou, pas loin de nettoyer la lucarne après une belle percée (36). Une première période encourageante, presque séduisante, face à une formation turque vicieuse, mais jamais dangereuse.Le repos ne calme pas les esprits, l’atmosphère de l’enceinte surchauffée est toujours la même : les dizaines de milliers de fans turcs (dont 3800 en parcage visiteur) font du bruit, pendant que les Irrésistibles français essaient difficilement de rivaliser. Et sur le pré ? La France est souvent trop brouillonne dans les derniers mètres, à l’image de Ben Yedder (préféré à Giroud au coup d’envoi), peu inspiré, et de Sissoko, pas vraiment capable de s’imposer comme le pendant de Coman à droite. Le bon moment pour la Turquie pour sortir de son trou, histoire de ne pas proposer uniquement du combat. Un premier coup franc malin de Çalhanoğlu pour la tête de Yılmaz, finalement signalé hors jeu, donne le ton (50). Puis, l’attaquant turc mange Lenglet, avant d’envoyer une praline au-dessus de la barre (60), comme son pote Tufan quelques minutes plus tard (62, 73). DD l’a compris, son équipe a besoin de changement : Ben Yedder laisse sa place à Giroud.Bingo, moins de quatre minutes après son entrée en jeu, l’attaquant de Chelsea ouvre le score d’une tête parfaitement décroisée sur un corner tiré par Griezmann (1-0, 76), alors qu’une main de Demiral dans la surface aurait pu offrir un penalty aux locaux sur l’action précédente. Mais le coup de froid ne dure pas très longtemps pour les visiteurs, qui répondent eux aussi avec un coup de pied arrêté. Çalhanoğlu s’occupe d’un long coup franc excentré côté droit, Ayhan reprend de la tête au deuxième poteau pour égaliser et la vague rouge et blanc en tribunes se charge du vacarme (1-1, 82). Les pétards et les fumigènes sont de sortie, sans que la pluie ne puisse éteindre le feu turc. Aucune équipe ne parvient à grignoter les derniers espaces, Ikoné se permettant quand même un ultime missile (88). Mission accomplie pour la Turquie, toujours première du groupe, mais pas encore qualifiée. Les Bleus, eux, devront passer les deux formalités contre la Moldavie et l'Albanie pour poinçonner leur ticket.