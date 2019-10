La Turquie au garde à vous

Animé par un contexte géopolitique tendu, le match entre la France et la Turquie se jouera ce lundi soir sous haute surveillance. Dans les tribunes, les milliers de supporters turcs attendus au Stade de France devraient faire écho au soutien affiché de ses joueurs à l'armée et à son leader, Recep Tayyip Erdoğan, engagés dans une opération vivement critiquée contre les forces kurdes en Syrie.

« Ils sont juste à fond derrière leur pays »

Diaspora et patriotisme projeté

Par Alexandre Aflalo

Droits comme des i, les joueurs de l’équipe nationale turque se tiennent en rang d’oignon devant l’une des tribunes du stade Ülker d’Istanbul. Depuis plusieurs jours, l’actualité géopolitique qui secoue leur pays, mettant le régime de Recep Tayyip Erdoğan sous le feu des projecteurs en même temps que la Syrie sous celui des bombes, aurait pu passer au-dessus d’eux comme l’une de ces actualités dont le football n’a pas vraiment à se mêler. Mais non. Mains droites collées sur le front pour célébrer le but dans le money-time de leur attaquant Cenk Tosun, les joueurs de «» (l’étoile et le croissant) saluent leurs militaires dans un mouvement unanime de soutien. Ou de défiance à ceux, nombreux, qui la désapprouvent.Porte-voix à forte résonance, les footballeurs turcs ont massivement et publiquement soutenu cette opération armée dans le nord-est de la Syrie déclenchée, justifie-t-on côté turc, pour bouter loin de la frontière les forces kurdes du YPG (les « Unités de protection du peuple » , branche armée du Parti de l’union démocratique en Syrie). Mais les footballeurs n’ont pas été les seuls. Moins remarqués, la boxeuse Busenaz Sürmeneli ou le gymnaste Ibrahim Çolak, sacrés aux championnats du monde de leurs disciplines ce week-end, ont également fêté leur triomphe par un petit salut militaire. De quoi attester de ce soutien massif de la société turque à cette offensive militaire, bien au-delà du football. «"terroristes"(le Parti des travailleurs du Kurdistan, proche du YPG, N.D.L.R.), explique Antoine Michon, assistant de recherche à L’Institut français des relations internationales.Un soutien qui ne date pas d’hier, non plus. «, rappelle Ricardo Faty, ancien pensionnaire de Ligue 1 qui évolue en SüperLig depuis 2015.» C’est d’ailleurs plutôt l’inverse qui avait détonné, avec le cas de Hakan Sükür, dont le soutien au mouvement Gülen, opposant à Erdoğan, lui avait valu un mandat d’arrêt pour «» . Une tendance bien connue au nationalisme qui n’empêche guère que la célébration collective très remarquée de la sélection turque face à l’Albanie , considérée par l’UEFA comme une «» , a ravivé la crainte d’un France-Turquie sous haute tension ce lundi soir. «, tente de rassurer Faty, dont le grand frère Jacques s'est aussi distingué pour son soutien à Erdoğan . »Difficile en revanche d’affirmer la même chose des supporters, attendus extrêmement nombreux pour soutenir la Turquie au Stade de France. D’autant que les deux dernières oppositions entre la France et la Turquie, l’une à Lyon en 2009 et l’autre à Konya en juin dernier, ont laissé un souvenir amer. Présent en tribunes à Konya, Ricardo Faty se remémore cette Marseillaise copieusement sifflée «» , tout en pondérant que «» . Les relations entre France et Turquie se sont tendues ces dernières années, notamment autour de la reconnaissance du génocide arménien ou de l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne, ce qui peut expliquer ces incidents. Mais le contexte politique actuel, avec la prise de position de plus en plus forte ces derniers jours de Paris contre Istanbul, laisse craindre une expression d’autant plus véhémente du sentiment national turc lundi soir. «, analyse Albrecht Sonntag, enseignant à l’ESSCA et coordinateur du projet FREE de recherche sur le football en Europe.Un soutien unanime qui peut jurer avec ce qu’offrent parfois à voir les tribunes des stades de SüperLig. «, explique Antoine Michon.» Un patriotisme loin de ses terres, porté par une communauté «» , ajoute Albercht Sonntag. C’est cette communauté qui investira toutes les tribunes du stade de France lundi soir, celle là-même qui inquiète les autorités françaises qui, pour éviter un scénario à la Lyon 2009, ont prévu un impressionnant dispositif de sécurité autour du match. Ce qui ne devrait pas empêcher la Marseillaise d’être, comme à Konya, copieusement sifflée. «, avance Sonntag.