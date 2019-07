La Tunisie s'offre le Ghana et file en quarts de la CAN

Ghana (4-3-3) : Ofori - Kasim, Baba (Agbenyenu, 117e), Boye, Yiadom - Partey, Acquah (Ekuban, 75e), A. Ayew (Gyan, 84e) - Mubarak, Owusu (Kwabena, 107e), J. Ayew. Sélectionneur : James Kwesi Appiah.



Tunisie (4-3-3) : Hassen (Ben Mustapha, 121e) - Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi - Sassi, Skhiri, Chaaleli - Msakni (Sliti, 82e), Badri (Khazri, 68e), Khenissi (Bedoui, 91e). Sélectionneur : Alain Giresse.

Alain Giresse retrouvera bien les quarts de finale de la CAN.Dans un premier acte relativement sans intérêt, Kasim Adams était pourtant à deux doigts de tromper Mouez Hassen, sauvé par son poteau (16). Avant la pause, le Ghana pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur une talonnade d'André Ayew, mais c'était compter sans la faute de main de Thomas Partey en début d'action (42). Après la pause les Ghanéens continuaient de maîtriser le jeu, bien emmenés par Partey et l'aîné Ayew. Mais quelques minutes après une tête de Taha Khenissi sur le poteau, Khazri lançait en profondeur Wajdi Kechrida, dont le centre était repris avec succès par Khenissi (1-0, 73). Alors qu'on se dirigeait tranquillement vers une qualification tunisienne méritée, Rami Bedoui (rentré une minute plus tôt à la place de Khenissi) propulsait le ballon dans ses propres filets, offrant au Ghana une prolongation inespérée (1-1, 92).Les, forts de leur égalisation, étaient les plus entreprenants lors de la première période de la prolongation, mais Asamoah Gyan ne parvenait pas à se muer en sauveur (104). Finalement, c'est l'ennui qui prenait le contrôle de ce huitième de finale, les deux équipes préférant attendre les tirs au but. Jordan Ayew était bien à deux doigts de libérer les siens, mais il manquait d'application pour trouver le cadre (115), obligeant les deux équipes à jouer à pile ou face. Et à ce petit jeu là, ce sont les Aigles de Carthage qui l'ont emporté après un raté de Caleb Ekuban.Une seule fois vainqueurs de la CAN, les Tunisiens affronteront Madagascar ce jeudi soir pour une place dans le dernier carré.