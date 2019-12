La Tunisie n’ira pas au CHAN 2020

Sale coup pour la Confédération africaine de football (CAF) : la Tunisie a décidé de ne pas participer au Championnat d’Afrique des nations, qui aura lieu en avril prochain au Cameroun. Pour des raisons de calendrier.

AB

Les quinze qualifiés : Cameroun, Ouganda, Guinée, Mali, Rwanda, Tanzanie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Maroc, Zambie, Namibie, Congo, Togo, Zimbabwe, RD Congo.

Les quatre stades retenus : deux à Douala (Stade Japoma et Stade de la réunification), un à Yaoundé (Stade Ahmadou-Ahidjo) et un à Limbé.

La rumeur était dans l’air depuis quelques semaines et la Fédération tunisienne de football (FTF) vient de mettre fin au suspense.Les Aigles de Carthage locaux, qui avaient remporté le tournoi en 2011, ne participeront pas au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020, organisé au Cameroun du 4 au 25 avril prochain. L’instance, après avoir consulté les clubs tunisiens (seuls les joueurs évoluant dans les championnats de leur pays peuvent disputer le CHAN, N.D.L.R.), a motivé sa décision en expliquant que les dates retenues intervenaient en pleine saison sportive.La Tunisie avait obtenu sa qualification en éliminant la Libye (1-0, 2-1). Mais c’était en octobre dernier, et la CAF n’avait pas encore communiqué les dates de la phase finale du CHAN. Normalement, le tournoi se déroule en janvier et début février, comme en 2018 au Maroc. La CAF, après en avoir retiré l’organisation à l’Éthiopie, avait refilé le bébé au Cameroun, afin que celui-ci, un peu plus d’un an avant d’accueillir la CAN 2021, s’en serve comme d’une répétition. Sauf que le Cameroun, déjà privé de la CAN 2019 pour cause de retards accumulés dans les différents travaux, est évidemment à la bourre, obligeant la CAF à décaler la phase finale du CHAN en avril.Face à ce nouveau calendrier, la CAF s’était arrangée pour qu’il n’y ait pas de matchs de Ligue des champions et de Coupe de la CAF en avril, les quarts de finale étant prévus en février et mars, les demies en mai. Mais cela n’a pas été suffisant pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage laisseront probablement leur place à la Libye, qui avait gagné le CHAN en 2014 en Afrique du Sud, et la FTF s’expose à des sanctions sportives et financières.La crainte de la CAF, après cette mauvaise nouvelle venue de Tunis, est que d’autres fédérations s’engouffrent dans la brèche et décident de ne pas envoyer au Cameroun leur sélection locale...