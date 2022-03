La Tunisie valide son ticket sans forcer face au Mali

Tunisie (4-3-3) : Ben Saïd - Drager, Ghandri, Talbi, Maaloul - Laidouni, Chaaleli, Ben Romdhane (Ifa, 91e) - Sliti (Mejbri, 90e), Jaziri (Khenissi, 65e), Msakni (Skhiri, 65e). Sélectionneur : Qaderi.



Mali (4-3-3) : Mounkoro - H. Traoré, Fofana, Kouyaté, M. Haïdara (Camara, 34e) - A. Haïdara, Samassékou (Dieng, 73e), Bissouma (Doucouré, 73e) - A. Traoré, Diaby (Koné, 73e), Djenepo (Doumbia, 63e). Sélectionneur : Magassouba.

Et si tout s'était joué dès la quatrième minute de jeu, dans cette deuxième manche comptant pour le barrage de la Coupe du monde ?En tout début de rencontre, le Mali a en effet cru ouvrir la marque grâce à une tête de Diaby sur un coup franc d'Haïdara et donc rattraper son retard du match aller (0-1). Mais la Tunisie, qui s'était imposée sur la plus courte des marges au match aller, a rapidement soufflé : cette réalisation a été refusée pour hors-jeu, laissant les locaux devant au score cumulé. La suite ? Des imprécisions techniques, des Aigles de Carthage rigoureux en défense, une blessure précoce d'Haïdara... et très peu d'occasions.Même topo en deuxième période, les visiteurs dominant plutôt la rencontre (avec une possession largement en leur faveur) sans pour autant se procurer de situations très dangereuses face à des adversaires coriaces derrière. Bissouma a bien fait frémir Ben Saïd juste après l'entracte, mais sa tentative n'a fait que frôler le poteau du gardien. Résultat : avec aucune frappe cadrée au compteur (en six essais) et malgré une grosse détermination montrée sur la fin, les Aigles n'ont pas trouvé l'énergie pour voler vers le Qatar.Contrairement à la Tunisie, qui verra bien un Mondial pour la sixième fois de son histoire.