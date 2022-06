La Tunisie maîtrise la Guinée équatoriale

Tunisie (4-4-2) : Ben Said - Abdi, Talbi, Ghandri, Dräger (Maâloul, 66e) - Ferjani Sassi, Laïdouni, Mejbri (Msakni, 75e), Ben Al Arbi (Ben Romdhane, 65e) - Sliti (Achouri, 88e), Khenissi (Jaziri, 76e). Sélectionneur : Jalel Kadri.

Guinée équatoriale (4-4-2) : Owono - Senra (Mayé, 61e), Javier Akapo, Luis Enrique Nsue, Ndong - Belima (Emilio Nsue, 57e), Ganet (Eneme, 86e), Buyla, Miranda (Joanet, 46e) - Bikoro, Siafá (Hanza, 57e). Sélectionneur : Juan Micha.

Au Stade olympique de Radès ce jeudi soir, la Tunisie a dû patienter avant de faire la différence face à la Guinée équatoriale (4-0). Un succès synonyme de première place du groupe J dans la course à la CAN 2023.Comme beaucoup de sélections, les Tunisiens se sont heurtés au mur équato-guinéen, solide derrière et vif en contre. De quoi offrir un spectacle terne, notamment durant les 45 premières minutes, voyant le seul Ferjani Sassi frapper à l'entrée de la surface et être bien contré par Javier Akapo (petit frère de Carlos, absent pour blessure) au point de penalty (42). Avant la pause, Ali Abdi, décalé par Aïssa Laïdouni, a, à son tour, déclenché, mais l'attaquant de Caen a buté sur la belle sortie de Jesús Owono (45+1).Pour ne pas prendre de retard dans le second acte, les Aigles de Carthage ont donc décidé d'accélérer. Profitant d'un cafouillage, Naïm Sliti a lancé les hostilités d'une volée croisée, avant de pousser Joanet, pourtant entré à la mi-temps, à la faute, expulsé pour deux cartons jaunes en dix minutes. Un Sliti buteur, puis passeur, d'abord en direction de Seifeddine Jaziri, à la conclusion de la têteet ensuite vers Youssef Msakni, marquant d'une frappe puissante au point de penalty. Deux buteurs en sortie de banc. Le vétéran auteur d'ailleurs d'un doublé, se retrouvant au rebond d'un tir signé Abdi et repoussé dans ses pieds par Owono. Du travail (finalement) bien fait.