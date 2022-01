La Tunisie étrille la Mauritanie

Tunisie (4-3-3) : Ben Said - Mathlouthi, Talbi, Ifa (O. Rekik, 80e), Maâloul - Skhiri, Chaalali, Ben Slimane (Rafia, 73e) - Khaoui (Ben Romdhane, 60e), Jaziri (Laïdouni, 72e), Khazri (Msakni, 80e). Entraîneur : Mondher Kebaier.



Mauritanie (5-4-1) : B. Diop - Abou Demba, Houbeib, Dellahi, Abeid (Soueid, 14e), A. Thiam - I. Thiam (Karamoko, 68e), Moussa N'Diaye (Abderrahmane, 60e), Guess. Fofana, Ou. Camara (Tanjy, 60e) - Ab. Kamara (P. I. Ba, 46e). Entraîneur : Didier Gomes Da Rosa.

Carthage ne s'est pas faite en un jour.Mais il aura notamment suffi de dix minutes rondement menées pour voir la Tunisie prendre ses aises et éliminer la Mauritanie de la CAN (4-0), histoire de se relancer totalement dans l'optique des huitièmes de finale. Défaits par le Mali en ouverture au terme de 89 minutes tendues , les hommes de Mondher Kebaier ont décidé de se montrer expéditifs sur le champ de patates de Limbé. Les deux lignes défensives et le bloc bas mauritanien n'auront même pas tenu cinq minutes, en raison d'un dégagement lâche d'Aly Abeid dans la course d'Hamza Mathlouthi. Sans se poser de questions, l'arrière droit de Zamalek a croisé sa frappe pour attraper le petit filet opposé. En mission et idéalement décalé par Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri lui a emboîté le pas en ouvrant son pied pour doubler la mise dans la fouléeLimités et aussi groggy, les Mourabitounes n'auront eu que peu de munitions à se mettre sous la dent, le portier tunisien Ben Said se payant même le luxe de louper totalement sa sortie (25), sans conséquence. En total contrôle et gestion de leurs efforts, les Aigles de Carthage ont finalement enfoncé le clou par le même Khazri à la suite d'une délicieuse action combinatoire. Au four et au moulin avec ses 23et 24pions sous le maillot national, le Stéphanois s'est également offert une passe décisive en lançant Seifeddine Jaziri, le meilleur buteur de la dernière Coupe arabe, inspiré sur sa balle piquée Un beau pied de nez à la Covid , que le penalty manqué par Youssef Msakni (90+1) ne peut ternir.