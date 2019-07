La Tunisie accompagne le Mali, l'Afrique du Sud passe dans un trou de souris

Angola (4-2-3-1) : Tony Cabaça - Bruno Gaspar, Dani Massunguna, Bartolomeu Bastos, Paizo - Fredy R. (Manuel, 52e), Herenilson - Geraldo (Cristóvão Mabululo, 81e), Djalma C., Mateus Da Costa (c) (W. Eduardo, 52e) - Gelson Dala. Sélectionneur : Srdjan Vasiljevic.



Mali (4-2-3-1) : D. Diarra - F. Sacko, Kouyaté, Wague (c), M. Haïdara - L. Coulibaly, À Haidara (C. Doucouré, 73e) - A. Traoré (M. Marega, 81e), A. Noss, M. Doumbia (S. Koïta, 58e) - K. Coulibaly. Sélectionneur : Mohamed Magassouba.



Mauritanie (4-3-3) : B. Souleimane - Diaw, B. N'Diaye, Abdoul Ba (c) (D. Diarra 17e puis Guidileye 60e), A. Abeid - I. Coulibaly, M. Dellahi, El Hacen - I. Diakité, Adama Ba, Khalil Bessam (Souleymane Anne, 87e). Sélectionneur : Corentin Martins.



Tunisie (4-2-3-1) : M. Hansen - Kechrida, Bronn, Meriah, O. Hadadi - Aouadhi, Skhiri - Srarfi (Khenissi, 46e), Sliti (M. Dräger, 79e), Msakni (c) - Khazri. Sélectionneur : Alain Giresse.



Les Aigles volent au-dessus de la poule E.Tombeur de l'Angola sur le plus petit des scores, la sélection d'Hamari Traoré (resté sur le banc), a conclu en beauté sa phase de groupes et affrontera la Côte d'Ivoire lundi au stade de Suez. Tony, le portier des, s'est montré décisif devant Adama Traoré et Falaye Sacko coup sur coup après 18 minutes de jeu, et la grande asperge nantaise Kalifa Coulibaly s'est distingué un peu après sur corner (31). En première, l'Angola s'est procuré une grosse occasion par Djalma (25). Mais la lumière est venue d'Amadou Haidara, qui a envoyé une belle sacoche du gauche au fond des filets pour ouvrir son compteur en sélection (37) et rendre un bon service à son pays. Et puisque l'Angola repart avec deux points, l'Afrique du Sud se fraie un chemin parmi les meilleurs troisièmes (et affrontera le pays hôte).Place aux choses sérieuses, maintenant.Une petite Tunisie pour une qualification par la petite porte.Au bout d'une prestation tristounette et d'un match au score final nul et vierge, la troupe d'Alain Giresse a validé sa qualification : ce sera le Ghana en huitième. Face à des Mourabitounes jouant sa survie (en vain), il y a pourtant eu pas mal de frayeurs sur la cage tunisienne, avec un Mouez Hassen mis à contribution notamment devant Khalil Bessam (38), et même si Khazri et consorts ont poussé en fin de match, rien n'a été marqué. Finalement, l'image la plus marquante de la rencontre restera peut-être celle du Mauritanien Diadié Diarra, entré en jeu en première période, mais obligé de sortir avec s'être retourné le coude en deuxième.Ce mardi encore, ça n'aura pas été avalanche de buts en Égypte.