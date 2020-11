La troisième édition des 24h Foot se prépare

Les inscriptions pour la troisième édition des 24 heures foot sont officiellement ouvertes depuis aujourd’hui! On vous attend ! — 24 heures foot (@FootHeures) November 1, 2020

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jack Bauer n'a qu'à bien se tenir.Les 24 heures foot, tournoi de sixte un peu barge qui se joue sur une journée entière - de midi à midi sans interruption - à Moncé-en-Belin (Sarthe) et dont la deuxième édition a rassemblé plus de 500 joueurs cet été , repart pour un tour. Depuis ce dimanche, les inscriptions pour l'édition 2021 sont ouvertes aux plus téméraires : les 10 et 11 juillet prochains, les Verts de l’US Mansigné remettront leur titre en jeu., assurent même les organisateurs. Plus d'informations sur le site de l'évènement ou la page Facebook des 24 heures Vous pouvez commencer à vous échauffer. Et n'oubliez pas vos tentes.