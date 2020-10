Memphis repaye sa tournée

En réalisant trois passes décisives pour les trois buts de l'Olympique lyonnais marqués à Strasbourg, Memphis a prouvé qu'il avait (déjà) digéré son faux départ pour Barcelone. Et qu'il se sent bien chez les Rhodaniens, comme il l'a lui-même déclaré.

2

L'incroyable grand huit

Vidéo

Combien de semaines, combien de mois ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rudi Garcia avait prévenu. Lorsqu'il a fait part de son empressement concernant la fin du mercato estival, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais pensait évidemment à Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Mais aussi et surtout à son leader envoyé par tous les médias à Barcelone, Memphis Depay.ne cachait pas le coach, en conférence de presse.Dix jours plus tard, devant les mêmes micros et alors que les transferts étaient officiellement bouclés, le même homme pouvait logiquement kiffer :Et d'apprécier un effectif à peine diminué ayant réussi à conserver sa star, passée au test des médias juste avant lui :Qu'était venu raconter le Néerlandais, au juste ? Qu'il se sentait. Que la période de recrutement 2020 était. Que les rumeurs catalanes ne l'ont pas, mais qu'il a tenté de rester. Que de toute façon,et qu'il n'ale destin. Bref, qu'il se sent bien où il est malgré les désirsqui l'ont déstabilisé et qu'il est de nouveau prêt à tout péter avec les Gones. Bingo.Car lorsqu'il faut joindre l'acte à la parole, Depay se dérobe rarement. Sur la pelouse de Strasbourg, le Hollandais devait prouver qu'il avait digéré son faux départ au Barça en faisant gagner son OL dont les débuts dans cette Ligue 1 2020-2021 ressemblait à un petit cauchemar (une défaite et quatre nuls, pour une seule victoire). Alors, l'ancien de Manchester United a déposé son talent et sa classe dans sa valise et est parti en Alsace la tête libérée de toute pensée espagnole.: l'ailier a dégainé une performance XXL, devant le Racing.En 42 minutes chrono, le petit protégé de Ronald Koeman a ainsi délivré pas moins de trois passes décisives : deux pour le chanceux Karl Toko-Ekambi (un centre après une accélération, et un ballon dans la surface en s'arrachant à la suite des dribbles en pagaille), et une pour le jeune Tino Kadewere (une transmission dans l'axe, afin d'offrir la première réalisation à son partenaire sous le maillot lyonnais). À ce triplé, il convient d'ajouter le meilleur total de dribbles (de loin) parmi les joueurs présents ainsi que deux frappes (dont une cadrée) et une soixantaine de ballons touchés (seuls Maxwel Cornet et Léo Dubois, de par leurs postes de latéraux, font mieux). Sans oublier ses... cinq autres passes-clés, majoritairement adressées dans le second acte, et qui auraient dû davantage profiter à ses coéquipiers offensifs un poil maladroits.Conclusion collective : l'OL a renoué avec le succès après cinq rencontres de galère, et retrouve la première partie de tableau. Bilan personnel : Depay en est à quatre pions et troisen l'espace de sept journées, avec seulement quatre titularisations. Ultra concerné, l'ex du PSV Eindhoven a donc rassuré chaque supporter des Gones sur son investissement. À court terme, du moins.Pour le moyen ou long terme, difficile en revanche de s'avancer. C'est, en effet, le prix à payer : en brillant autant, l'international ne fait qu'amplifier l'intérêt de Barcelone qui serait déjà dans les starting-blocks pour le courser au mois de janvier. D'ici là, les fans olympiens ont encore un peu de temps pour admirer les courbes de leur poète au contrat s'achevant en juin. De son côté, Jean-Michel Aulas va regarder les points que son employé va rapporter. En essayant de ne pas trop observer le calendrier.