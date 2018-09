La tête sous Löw

Douze ans de mandat, douze ans de succès, et un échec fracassant. Le sélectionneur allemand s'assiéra ce jeudi sur le banc de l'Allianz Arena en sachant que son avenir dépendra en grande partie du match face au nouveau champion du monde français. Mais vu sa faculté à traverser la tempête du Mondial et sa gestion de l'affaire Özil, pas dit que Jogi lâche les armes aussi facilement.

Allemagne France Groupe 1 Ligue des nations A

Par Mathieu Rollinger

» Il paraît que c’est ce que réservent les profondeurs, celles que Joachim Löw et le paquebot allemand ont explorées après s’être fait torpiller par les Sud-Coréens à Kazan (0-2), dix jours après avoir mis une première fois la tête sous l'eau face au Mexique, à Moscou (0-1). Et forcément, la question de l’avenir du capitaine s’est rapidement posée. «, soupirait Jogi le soir de l’élimination.» Deux mois plus tard, le voici toujours à la barre de la. À la faveur d'un crédit accumulé depuis 2006, avec comme pic le titre suprême conquis il y a quatre ans – une mansuétude dont avait bénéficiée Vicente del Bosque, maintenu à la tête de laaprès le bouillon brésilien.Mais à l’heure d’inaugurer la Ligue des nations face à la France, son successeur au palmarès, Löw, doit gérer une crise jamais connue depuis qu'il a pris en main la sélection germanique en 2006. Le genre de pression qui tire inexorablement vers les abysses, si aucun effort conséquent n’est produit pour remonter à la surface. Si cette pression vient du public, elle est surtout mise par ses propres instances fédérales. Dans les couloirs de la DFB, c’est un secret de polichinelle : un échec face à la France serait fatal à Joachim Löw . La presse d’outre-Rhin ne fait que cristalliser cette tendance. «» , résumait par exemple le site Sport.de.Comment pourrait-il en être autrement, après un été passé en apnée ? Le sélectionneur allemand ne s’est pourtant pas caché, prêt à faire son autocritique. À chaud : «[...]» Après plusieurs nuits de cogitation, le constat restait le même, Jogi concédant il y a quelques jours avoir commis deux fautes majeures : celle d’avoir versé dans une «» tactique, misant tout sur un foot de possession poussé à outrance, ainsi que son incapacité à attiser «» qui avaient alimenté son groupe pour aller décrocher le titre au Brésil. Cette confession, plus qu’un aveu de faiblesse, est surtout un premier pas vers une réhabilitation.Seul point sur lequel Löw refuse de fléchir : son groupe. Quitte à servir de fusible, autant ménager les hommes qu’il a emmenés en Russie et s’il devait recomposer sa liste, il coucherait les mêmes noms sur son papier. La preuve, pour ce premier rassemblement post-Mondial, 17 des 23 joueurs sélectionnés étaient du désastre estival. «» , a assuré le capitaine Neuer. Parmi les cadres – puisque ce sont eux qui ont été principalement visés par la critique –, seul Sami Khedira manque à l'appel... si l'on met de côté le cas particulier de Mesut Özil En annonçant son retrait de la sélection le 22 juillet, Özil a ouvert un débat qui laissera probablement plus de séquelles que les seules considérations sportives. À la suite de la polémique autour de sa photo avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan , la Fédération a été accusée de ne pas soutenir son joueur, avec des accusations de racisme en toile de fond. Joachim Löw a longtemps été un des fidèles soutiens du meneur de jeu , se posant comme le garant de l'unité de la sélection. Mais le voilà aujourd’hui obligé d’assurer le service après-vente, histoire de recoller les morceaux. S’il considère que l’affaire «» sur le moment et que «[leur][leurs]» , il assurait vendredi dernier qu' «» . La tempête n'a certes pas terminé de faire des ravages, mais Joachim Löw continue d'incarner cette force tranquille, fédérant ses troupes et toujours droit malgré la houle. Reste à savoir s'il pourra survivre à la vague bleue.