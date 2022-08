La tête de Karim Benzema contre Chelsea, élue plus beau but de la saison en C1

ALB

D'abord le plus beau but, puis le Ballon d’or et enfin la Coupe du Monde.Alors que le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions est prévu pour ce jeudi soir et que le prix « The Best » , couronnant le meilleur joueur UEFA de l’année sera également décerné, Karim Benzema a déjà reçu les honneurs de l’instance européenne. Son coup de casque en quart de finale aller de C1 face à Chelsea, a ainsi été élu plus beau but de la saison.Gloire a donc visiblement été rendue par l’UEFA, privilégiant l'action collective, aux dépends des bijoux individuels. Car si le une-deux entre Vinícius et KB9 est exquis et que la tête du Français l’est tout autant, d’autresauraient pu prétendre au même sort. Les volées d’Alex Telles (face à Villarreal) ou de Thiago Alcântara (contre Porto), le raid de Lionel Messi (devant Manchester City) ou encore le retourné de Robert Lewandowski (sur la pelouse du Dynamo Kiev) n'ont effectivement pas grand chose à envier à la réalisation du Lyonnais. Là où Karim Benzema passe, l’Europe s’incline. Sauf la Suisse.