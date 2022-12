La terrible statistique des Bleus sur les tirs au but

Incroyable de se dire que les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur (Argentine 2022, Suisse 2021, Italie 2006) ont tous été marqués. Le dernier tir au but raté contre la France, c'est Di Biagio en 1998, il y a 24 ans... — Éric Maggiori (@ericmaggiori) December 18, 2022

2 - 2 des 3 séances de tirs au but dans l'histoire des finales de Coupe du monde ont vu la France s'incliner (2006 v Italie, 2022 v Argentine). Cruel. #ARGFRA pic.twitter.com/fWb1sHZA90 — OptaJean (@OptaJean) December 18, 2022

MDG

Les Bleus ont des devoirs à faire pour 2024 et 2026.La France a perdu une fois de plus aux tirs au but. C’est le triste destin qui semble coller à cette sélection, depuis 1998. Ce dimanche, Kylian Mbappé pensait conjurer le sort en prenant ses responsabilités en premier et en marquant. Mais la suite n'a pas été aussi réjouissante et a vu l’Argentine graver sa troisième étoile après les échecs d'Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman.En emmenant cette rencontre jusqu'à la fameuse séance, les Argentins devaient être rassurés, quand on sait que c'est loin d'être le point fort des Bleus : les quatorze derniers tirs au but contre la France ont tous été marqués (finale du Mondial contre l'Italie en 2006 avec Fabien Barthez, huitièmes de l'Euro face à la Suisse en 2021 et donc l'Argentine en 2022 avec Hugo Lloris), alors que les Bleus ont raté quatre fois dans ce laps de temps. Le dernier joueur à avoir loupé sa tentative contre la France est Luigi Di Biagio en 1998. Soit il y a 24 ans. Dur comme constat.Au moins, on sait désormais que Mbappé est devenu redoutable dans l'exercice