La technique originale d'un joueur colombien pour lutter contre le gain de temps

Décidément, la FIFA ne sait plus quoi inventer pour empêcher le gain de temps lors des matchs...Dans la nuit de dimanche à ce lundi, les Millonarios de Bogota recevaient le Junior Barranquilla au Stadio Nemesio Camacho El Campín, pour la cinquième journée de lade la, minichampionnat constitué de deux poules de quatre équipes, dont les deux leaders s'affronteront lors de la finale du championnat de clôture., joueurs de Barranquilla, étaient sous le coup d'une élimination s'ils ne gagnaient pas la rencontre. Menés 1-0 à la 87(score final), lesvoyaient leurs dernières chances de titre s'évaporer en même temps que lesde Bogota gagnaient du temps. Une situation que l'attaquant Edwin Cetré a décidé de prendre en charge, mettant sur son dos David Silva, meneur de jeu historique des Millonarios et seul buteur de la rencontre, avant de le déposer en dehors du terrain.Tout cela n'aura servi à rien, lesne revenant jamais au score, et sont donc d'ores et déjà éliminés de la course à la finale. Leurs adversaires, eux, sont toujours premiers de la poule, et auront leur destin en main au moment d'affronter Santa Fe ce jeudi.C'est toujours bien, de porter assistance à ses aînés.