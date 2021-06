La Tchéquie de Schick terrasse l'Écosse

Écosse (3-5-2) : Marshall - Hanley, Cooper, Hendry (McGregor, 67e) - O'Donnell (Forrest, 79e), Armstrong (Fraser, 67e), McGinn, McTominay, Robertson - Dykes (Nisbet, 79e), Christie (Adams, 46e). Sélectionneur : Steve Clarke.



Tchéquie (4-5-1) : Vacklik - Boril, Kalas, Celutska, Coufal - Kral (Holes, 67e), Souček, Jankto (Hlozek, 72e), Darida (Sevcik, 87e), Masopust (Vydra, 72e) - Schick (Krmenčík, 87e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

On tient peut-être déjà le but de l'Euro. À la 52minute d'un match logiquement remporté par des Tchèques efficaces face à une Écosse pas très heureuse (0-2), Patrik Schick a éteint Hampden Park d'une frappe stratosphérique du milieu du terrain pour lancer parfaitement son pays dans cet Euro.En première période, galvanisés par les clameurs de leurs supporters, les Écossais entrent mieux dans leur match et mettent le pied sur le ballon face à des Tchèques qui semblent un peu empruntés. Une domination concrétisée à la demi-heure de jeu, quand AndyRobertson voit sa frappe du gauche détournée par Vacklik. Mais dans un premier acte au rythme haché où les techniciens peinent à se mettre à l'honneur, la Tchéquie prend peu à peu confiance. Peu avant la pause, c'est elle qui ouvre le score : sur un centre de Coufal, Patrik Schick s'illustre d'une tête décroiséeAprès la pause, la partie reprend sur un rythme d'enfer des deux côtés. Schick, Darida et Hendry s'emploient sans succès, avec une barre fracassée pour ce dernier. C'est le moment choisi par le Messi(e) du jour, Patrik Schick, pour éclabousser la rencontre de sa classe. Le joueur de Leverkusen, anticipant la sortie de Marshall, décoche une frappe du gauche splendide du milieu du terrain qui vient se loger dans les filets tchèques. Une pure merveille qui vient assommer des Écossais volontaires, mais beaucoup trop maladroits devant le but (dix-huit tirs, cinq cadrés). Score final : 2-0 pour la Tchéquie, et une Écosse qui n'aura déjà plus le droit à l'erreur contre l'Angleterre vendredi à Wembley. Ça promet.Pas mal Patrik. Ça ne vaut pas Saber Khalifa , mais pas mal.