La superstar australienne Sam Kerr débarque à Chelsea

Est-ce que l'Europe serait en train de rattraper son retard sur les États-Unis au niveau foot féminin ?Les étoiles qui ont forgé la réputation de la NWSL sont en tout cas de plus en plus nombreuses à se laisser tenter par l'Europe, bien aidées par le développement impressionnant ces derniers mois des sections féminines des plus grandes écuries du Vieux Continent. Ce mercredi, Chelsea annonce ainsi la signature, pour deux ans et demi, de l'attaquante australienne Sam Kerr, l'une des meilleures joueuses du monde.Double championne d'Australie avec Sydney et Perth, détentrice du record de buts marqués en W-League (la première division australienne) et en NWSL (première division américaine), Kerr va donc découvrir l'Europe, la Ligue des champions et une Women's National League qui se renforce d'année en année.Elle va vite regretter l'Amérique quand elle va se péter les dents sur la charnière Renard-Mbock en C1.