La superbe lucarne de Shuang après 17 secondes de jeu

1

Combien de secondes aura-t-il fallu à @wangshuang7 pour inscrire cette frappe magistrale ? ⏰ #PSGMHSC pic.twitter.com/8nQlTVcRdd — PSG Féminines (@PSG_Feminines) February 4, 2019

TC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas le temps de dire ouf.Il ne fallait pas arriver en retard au stade Jean-Bouin, samedi dernier lors de la 16e journée de D1 féminine entre le PSG et Montpellier . Wang Shuang, elle, était ponctuelle puisqu'elle a marqué après seulement 17 secondes de jeu. Suite à une récupération au milieu de terrain, la Chinoise, servie après une passe en retrait au bord de la surface, place une magnifique frappe en direction de la lucarne adverse pour inscrire le premier but de la partie.Une excellente manière de lancer la voie à ses partenaires : quatre minutes plus tard, Grâce Geyoro vient placer un plat du pied pour le 2-0 et Marie-Antoinette Katoto y va de son but à la 20e minute. La jeune Nadia Nadim a même pu participer à la fête en deuxième période en inscrivant son premier but (88e) pour le PSG Une soirée réussie.