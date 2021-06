La Suisse piétine la Turquie et continue d'espérer

La Turquie de Burak Yılmaz a enchaîné une troisième défaite en trois rencontres après avoir été punie par la Suisse à Bakou (3-1) et rentre déjà à la maison. Portée par un excellent Xherdan Shaqiri, auteur d'un doublé, la Nati termine troisième du groupe et va devoir attendre les résultats des autres poules avant de connaître la suite des évènements.

Seferović, Monsieur clim

Shaqi rit

Suisse (3-4-1-2) : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer (Mbabu, 92e), Freuler, Xhaka, Zuber (Benito, 85e) - Shaqiri (Vargas, 75e) - Seferović (Gavranović, 75e), Embolo (Mehmedi, 85e). Sélectionneur : Vladimir Petković.



Turquie (4-3-3) : Çakir - Çelik, Demiral, Söyücü, Müldür - Tufan (Yokuslu, 63e), Ayhan (Yazıcı, 63e), Kahveci (Kokcu, 80e) - Ünder (Karaman, 80e), Yılmaz, Çalhanoğlu (Tokoz, 86e). Sélectionneur : Şenol Güneş.

Il y avait eu l'Ukraine en 2016, il y a désormais la Turquie pour l'édition 2020. Balayés par la Suisse (3-1) au stade olympique de Bakou lors du dernier match du groupe A, les Turcs rentrent déjà à la maison avec un zéro pointé au compteur (zéro point, un but marqué, huit encaissés). Un scénario inattendu, tant la Turquie avait impressionné lors des qualifications, en battant l'équipe de France à domicile et en faisant match nul à Saint-Denis.Les Turcs attaquent pourtant cette rencontre tambour battant. Les hommes de Şenol Güneş asphyxient les Suisses lors des cinq premières minutes et se procurent les premières banderilles par Burak Yılmaz et Kaan Ayhan. Malgré cette entame prometteuse, les Turcs vont être refroidis dès la première action suisse, Haris Seferović envoyant une mine du gauche dans le petit filet d'Uğurcan Çakır. Le début d'un long cauchemar pour la bande de Zeki Çelik. Sans être brillante, la Nati parvient à faire plier la Turquie une seconde fois par Xherdan Shaqiri, qui envoie une praline du droit dans la lunette d'un Uğurcan Çakır impuissantLe joueur de Liverpool passe à quelques centimètres d'un doublé deux minutes plus tard, mais il perd son face-à-face avec le portier turc après avoir désossé la défense. Même si le tableau d'affichage est clairement en sa défaveur, la Turquie n'abdique pas et se procure plusieurs occasions intéressantes, à l'image de Mert Müldür, écœuré par Yann Sommer trois fois en première mi-temps (16, 33, 43, 89).Toujours troisièmes du groupe à la pause, les Suisses accélèrent dès la reprise pour appuyer là où ça fait mal. Breel Embolo et Haris Seferović butent tour à tour sur Uğurcan Çakır, et contre le cours du jeu, la Turquie va revenir au score. Auteur d'une magnifique frappe dans la lucarne de Yann Sommer, İrfan Kahveci redonne un brin d'espoir aux siens. Un sursaut d'orgueil, mais qui va s'avérer vain, trop rapidement.De fait, six minutes plus tard, Xherdan Shaqiri, encore, vient définitivement punir une défense turque aux abois en fusillant le gardien adverse. Cengiz Ünder aura bien tenté l'action individuelle, sans réussite. Ses coéquipiers vont pouvoir désormais partir en vacances tête basse après un Euro 2020 complètement raté, tandis que les Suisses, avec quatre points, vont croiser les doigts pour faire partie des quatre meilleurs troisièmes, et ainsi prolonger l'aventure de quelques jours supplémentaires.