La Suède s'offre le bronze

Émoussées, Anglaises et Suédoises ont jeté leurs dernières forces dans la bataille pour s'offrir la troisième place du Mondial français. Et ce sont les secondes, profitant de leur relative fraîcheur de départ, qui ont su mieux négocier un match parti sur des bases folles. L'Angleterre méritait certainement mieux, mais elle aura tout de même droit à leur petite place sous le soleil.

Pour une place au soleil

Kirby con Carney

Angleterre (4-1-4-1) : Telford - Bronze, Houghton, McManus (Daly, 82e), Greenwood - Moore - Parris (Carney, 74e), Scott, Kirby, Mead (Taylor, 49e) - White. Sélectionneur : Phil Neville.



Suède (4-2-3-1) : Lindahl - Glas, Fischer, Sembrant, Ericsson - Björn (Ilestedt, 72e), Seger - Jakobsson, Asllani (Zigiotti, 46e), Rolfö (Hurtig, 27e) - Blackstenius. Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

On les avait quittées têtes basses, yeux humides et espoirs brisés. Mais Anglaises et Suédoises avaient à cœur de finir sur une note positive, malgré la chaleur arasante de Nice. Il n'y avait qu'à voir Lucy Bronze ou Julia Zigiotti se décomposer après de ultimes efforts. Un accomplissement physique pour chacune des actrices, qui sourit finalement aux Suédoises, mieux entrées dans la partie et ayant su résister en fin de match afin de grimper pour la troisième fois de leur histoire sur le podium (après 1991 et 2011). Ellen White avait cru pourtant égaliser avant la mi-temps, mais la VAR a privé l'attaquante anglaise du nouveau but. Celle-ci ne pourrait être qu'au mieux co-meilleure buteuse avec 6 réalisations, en attendant un dernier mot d'Alex Morgan dimanche en finale, alors que son équipe devra se contenter d'une médaille en chocolat. Les» , assurait le sélectionneur Phil Neville en avant-match. Et si les Niçois profitaient certainement d'un bain de soleil plutôt que de se masser à l'Allianz Riviera, ce sont lesqui présentaient le meilleur teint en début de partie. Privée de Millie Bright, exclue en demi-finale, la défense anglaise est harcelée dès les premières minutes. Les coéquipières de Houghton peinent à ressortir les ballons, la gardienne Telford joue avec le feu face au pressing scandinave et ne peut échapper à la sentence. Et quand Greenwood dégage en panique une belle ouverture de Caroline Seger, Kosovare Asllani ne se pose aucune question envoyer une frappe sèche dans les filets adverses (0-1, 10). Rien de tel pour évacuer la frustration du match contre les Pays-Bas, que la meneuse avait quitté sur civière.La pression ne faiblit pas et Eva Sofia Jakobsson, partie dans la profondeur, attrape le poteau droit. La virevoltante attaquante montpelliéraine change alors de côté pour combiner avec Blackstenius, ce qui lui permet de doubler le score en déposant sa frappe dans le petit filet opposé (0-2, 21). Lessemblent assommées par la chaleur, mais réagissent enfin par une frappe lointaine de Bronze, alors que Mead, seule face au cadre, se fait refouler par le retour de Björn et un drapeau levé pour hors-jeu. Le moment où Fran Kirby se retrousse les manches, part dans la profondeur, se met sur son pied gauche, et mouche la défense suédoise (1-2, 31). Deux minutes plus tard, Ellen White pense même pouvoir remettre les compteurs à zéro, rabrouant Linda Sembrant dans un duel de costaudes, mais son but est annulé pour s'être emmené le ballon du bras. Comme face aux États-Unis, la co-meilleure buteuse est privée d'un nouveau pion par la VAR.À la reprise, les joueuses privilégient une nouvelle fois le côté du terrain ombragé. Pas uniquement pour fuir le soleil, surtout parce que c'est désormais les Anglaises qui sont à la baguette. Fran Kirby continue de rayonner au cœur du jeu par sa vivacité, alors que Jodie Taylor agrippe à son tour le poteau (63). Les organismes s'usent et la lucidité avec, si bien que la vieille Hedvig Lindahl semble perdre la boule en multipliant les sorties hasardeuses. La Suède respire sur une frappe lointaine de Zigiotti (66), mais passe ce second acte retranché dans leur camp. Pour son dernier match avec l'équipe nationale, la légende anglaise Karen Carney (31 ans, 141 capes) grappille quelques minutes et est toute proche de servir le duo Taylor-White. Mais les Anglaises ne sauront forcer la décision : Bronze voit sa reprise surpuissante être repoussée par Nilla Fischer (89). Pour la Suède, le bronze est autour du cou, place à la bronzette.