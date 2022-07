La Suède s'impose in-extremis contre la Suisse et met la pression sur les Pays-Bas

AEC

La Suède fait la première bonne opération de ce groupe C, où chaque équipe avait fait match nul lors de la première journée, et s'offre une victoire 2-1 méritée mais compliquée contre la Suisse.Lesavaient attaqué fort dès le début, sur un très bon coup franc de Fridolina Rolfö (2). L'attaquante du FC Barcelone sera le véritable hit de la partie côté scandinave, puisque chacune des actions offensives suédoises est passé par ses crampons. Subissant la domination suédoise, les Suissesses auraient tout de même pu faire basculer le cours du jeu, si le pénalty d'abord sifflé pour une semelle d'Eriksson sur le pied de Maritz n'avait pas été annulé (10). Les Suédoises à la peine dans les derniers mètres viendront elles aussi réclamer un pénalty quelques minutes plus tard, mais sans succès (17). Malgré les nombreuses tentatives les Nordistes devront patienter pour concrétiser leurs nombreux temps forts.Du retour des vestiaires, les Suédoises continuent d'infliger un rythme infernal à des Suissesses touchées par une épidémie de gastro cette semaine. Rolfö elle continue son show, et sur une belle passe en profondeur d'Asllani, la numéro 18 n'a plus qu'à ajuster la gardienne au premier poteau, la défense suisse n'ayant pas réussi à suivre le contre suédois. Une avance qui ne durera pas. Dans la foulée, Bachmann profite de l'erreur de la gardienne suédoise qui dégage du poing un centre de Cnrogorčević, mais remet plein axe. La numéro 10 helvète enchaîne contrôle et frappe enroulée puissante. Asllani a failli elle aussi profiter d'un raté d'une gardienne lorsque Thalmann retombe mal et reste au sol. Mais les tentatives de Blackstenius à la retombée du ballon sont contrées in-extremis par Maritz (60). Encore en grandes difficultés après sa sortie loupée, Thalmann viendra finalement encaisser le but du break alors qu'elle ne semble plus y voir clair. La jeune Bennison, tout juste entrée, tente une sublime frappe en première intention à l'entrée de la surface qui fait mouche et signe ainsi son premier but en sélection. La Suède n'ira pas plus loin, malgré deux buts inscrits puis signalés hors-jeu en toute fin de partie.Les filles de Gerhardsson s'offrent là une courte victoire mais avec un grand symbole. Les Suédoises sont provisoirement premières de leur groupe et mettent la pression sur les Pays-Bas, qui reçoit ce mercredi les repêchées portugaises.Lindahl - Glas, Ilestedt, Björn, Eriksson - Angeldal (Bennison, 68), Asllani, Seger - Rolfö, Blackstenius (Blomqvist, 79), Hurtig (Rytting Kaneryd, 68).Peter Gerhardsson.Thalmann - Maritz, Calligaris, Bühler, Aigbogun (Rinast, 59) - Wälti, Maendly (Mauron, 68) - Crnogorčević, Sow, Reuteler (Riesen, 59), Bachmann (Humm, 72).Nils Nielsen.