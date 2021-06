La Suède renvoie la Pologne à la maison

Malgré un grand match de Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, la Suède a su se montrer froide devant pour éliminer la Pologne (3-2) et filer en huitièmes de finale. Et confirme qu'elle va être difficile à sortir, quel que soit l'adversaire.

Forsberg glace la Pologne

La Pologne rentre à la maison, malgré Lewandowski

Suède (4-4-2) : Olsen - Lustig, Danielson, Lindelöf, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Quaison, Isak. Sélectionneur : Janne Andersson.



Pologne (3-5-2) : Szczęsny - Bereszyński, Bednarek, Glik - Jóźwiak, Klich, Krychowiak, Zieliński, Puchacz - Lewandowski, Świderski. Sélectionneur : Paulo Sousa.

À la question, la plupart des joueurs espagnols, slovaques et polonais (et italiens) vous répondront un mot :. Pour terminer leader de ce groupe E sur le fil, grâce au but de Claesson dans le temps additionnel, la Suède a une nouvelle fois appliqué sa tactique qui fonctionne à tous les coups : se montrer cinglant devant, tout en bouchant les portes d'entrée derrière. Sans un grand Robert Lewandowski, elle aurait pu boucler ses trois premiers matchs sans encaisser le moindre pion. À la place, la formation de l'étincelant Emil Forsberg termine son premier tour de piste avec deux succès et un nul face à l'Espagne. Jusqu'au bout, cette Suède-là va enquiquiner son monde.Dans la chaleur du four de Saint-Pétersbourg, il ne faut même pas cent vingt secondes à Emil Forsberg pour refroidir Wojciech Szczęsny et à la Suède pour fermer boutique. En face, la Pologne de Paulo Sousa balbutie son football : les passes ne sont pas assurées, les transversales non plus, et les occasions non converties. Comme celle-ci, énorme, de Robert Lewandowski au quart d’heure de jeu qui réalise la prouesse de foutre à deux reprises un coup de casque sur la barre en quelques secondes. Avant la pause, Piotr Zieliński ne sera pas plus en réussite face à Robin Olsen : la Suède tient son braquage avec brio.Au retour des vestiaires, histoire de foutre en rogne les, les coéquipiers d’Alexander Isak enfoncent le clou et la Pologne au fond du trou. Tout juste entré en jeu, Dejan Kulusevski transperce la défense gruyère polonaise et sert sur un plateau Forsberg s’offre un doublé. Lewandowski voit rouge et, pratiquement sur l’engagement, s’en va tout seul nettoyer la lunette d’Olsen pour remettre sa nation dans le. Le dernier du groupe E jette toutes ses forces dans la bataille et va finir par s’offrir un finish fou : de près, Lewandowski inscrit un doubléet redonne espoir à tout un pays. Mais finalement, un miracle d’Olsen devant Lewandowski suivi d’un contre tueur de Viktor Claessondans la foulée sert de point d’orgue à ce drame en cinq actes : au bout du compte, la Pologne rentre à la maison et la Suède termine leader malgré le carton de l'Espagne face à la Slovaquie. Comme attendu au coup d'envoi, finalement.