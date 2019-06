La Suède fait le boulot contre la Thaïlande

Suède (4-3-3) : Lindhal - Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson - Rubensson, Asllani, Seger - Hurtig, Anvegard, Rolfö. Sélectionneur : Gerhardsson.



Thaïlande (4-5-1) : Boonsing - Phancha, Chinwong, Sornsai, Srangthaisong - Dangda, Intamee, Khueanpet, Nild, Thongsombut - Sung-Ngoen. Sélectionneuse : Srathongvian.

Ce n'est pas une surprise.Opposée à la faible Thaïlande pour son deuxième match de poules dans cette Coupe du Monde 2019, la Suède s'est facilement imposée. À la pause, le score était même déjà de 3-0 en sa faveur et récompensait sa large domination sur la pelouse niçoise de l'Allianz Riviera.Dès la sixième minute, Sembrant a ouvert le score d'un coup de casque sur un coup-franc de Rubensson. Un peu plus de dix minutes plus tard, Asllani s'est rattrapée de ses occasions loupées en signant le but du break. Puis, Rolfö a envoyé une superbe praline du gauche dans la lucarne de Boonsing juste avant la mi-temps. Malgré de nombreuses opportunités gâchées, la Suède a ensuite achevé son adversaire en fin de rencontre par la tête d'Hurtig. Avant de baisser sa garde, et d'encaisser un pion de Sung-Ngoen au bout d'une belle contre-attaque. La réaction du favori ? Un penalty obtenu pour une main de Chinwong sur une tentative d'Hurtig, et transformé par Rubensson pour amorcer le coup de sifflet final.5-1, c'est un minimum.