La Suède douche le Chili

Chili (4-3-3) : Endler - Galaz, Guerrero, Saez, Toro - Araya, Aedo, Lara - Zamora, Urrutia (López, 58e), Balmaceda. Sélectionneur : José Antonio Letelier.



Suède (4-2-3-1) : Lindhal - Glas, Fischer, Sembrant, Ericsson - Rubensson (Janogy, 81e), Seger - Jakobsson, Asllani, Rolfö (Hurtig, 65e) - Blackstenius (Anvegard, 65e). Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

Par Mathieu Rollinger

(Interrompu à la 71minute)Amandine Henry a vu juste, en conférence de presse : «» . Après plusieurs actes de résistance plus ou moins abouties des Argentines ou des Néo-Zélandaises, les Chiliennes ont apporté de l'eau au moulin de la capitaine française. Car les Sud-américaines, pour leur première rencontre en phase finale de Coupe du monde, ont rendu chèvres la Suède et son armada offensive. Du moins jusqu'à ce qu'un orage passe au-dessus de Rennes, interrompe la partie et permette aux favorites de mettre en pièces tous ces efforts, sur un but de Kosovare Asllani dans les dernières minutes.Pendant 83 minutes, les Scandinaves se sont heurtées à un mur rouge à faire pâlir les habituels locataires du Roazhon Park. La charnière centrale du Rayo Vallecano Guerrero-Saez a encaissé les vagues jaunes les unes après les autres, les latérales ont souvent été prises de vitesse par les coéquipières de Kosovare Asllani, mais aucun des assauts n'a pu transpercer le bloc de José Letelier. Un vrai problème d'efficacité, symbolisé par les attaquantes Eva Jakobsson (3) ou Stina Blackstenius (37), dont les tentatives manquaient cruellement de mordant. En face, c'est aussi une grande Claudia Endler qui a contrarié les suédoises. La gardienne remplaçante du PSG a notamment détourné sur sa ligne d'un réflexe dingue une déviation de Fischer, montée sur corner (27). Quai-inoffensives, les Chiliennes auraient même pu surprendre leurs adversaires juste avant la mi-temps, la frappe flottante et lointaine d'Araya venant mourir juste à coté de la lucarne de Lindhal.Mais le scénario de ce match sera perturbé par des trombes d'eau et l'orage, obligeant une interruption de près de 45 minutes. Et dans cette « troisième période » , c'est la star scandinave Asllani qui est venue rétablir l'ordre en concluant une partie de billard dans la surface chilienne. Auteure d'une entrée revigorante, la jeune Madelen Janogy donnera un peu plus d'ampleur à ce succès timide, d'un coup de pétard dans la lucarne.Un dixième match sans victoire pour les Chiliennes, certainement celui qui laissera le plus de remords.