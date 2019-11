La Suède composte son billet, l'Espagne et l'Italie se baladent

En s'imposant en Roumanie, la Suède a composté son billet pour l'Euro 2020. Dans le même temps, déjà qualifiées, l'Italie et l'Espagne se sont baladées respectivement en Bosnie (0-3) et face à Malte (7-0). À noter, un autre carton, celui du Danemark face à Gibraltar (6-0). Une pluie de buts.

L'Italie ne s'arrête plus de gagner. Déjà qualifiée, lade Mancini est pourtant allée faire le boulot en Bosnie en balayant la formation emmenée par Pjanić et Džeko (0-3). Dominateurs et réalistes, lesont rapidement ouvert le score grâce à un enchaînement d'Acerbi dans la surface (21). Belotti s'est ensuite chargé de définitivement mettre hors d'état de nuire une décevante formation bosniaque, en déboulant côté droit d'abord avant de servir Insigne pour le 2-0 (37). Puis, en seconde période, en partant à la limite du hors-jeu, qui vient éteindre les derniers espoirs de la Bosnie. Neuf succès en autant de rencontres dans cette campagne européenne, et surtout une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues qui offre à Mancini la meilleure série de l'histoire pour la sélection nationale. En route vers le Grand Chelem pour la, désormais ?En 1983, la passait douze buts à Malte dans une rencontre couperet en vue de la qualif' pour l'Euro 84. Trente-six ans plus tard, dans une rencontre sans enjeux cette fois, les coéquipiers de Sergio Ramos n'y sont pas non plus allés de main morte. Et sans zone d'ombre. Le festival a démarré grâce à Morata de près (23), avant que Cazorla (41), puis Pau Torres de la poitrine (62), Sarabia d'une frappe en lucarne (63), Dani Olmo (69), Gerard (71) et enfin Jesús Navas (85) ne viennent faire joujou avec la défense maltaise. Une bien belle soirée pour les hommes de Robert Moreno.Match au sommet en Roumanie à l'Arena Naţională entre la Roumanie et la Suède, toutes les deux à la lutte pour rafler le deuxième ticket derrière l'Espagne. Et les Roumains peuvent avoir des regrets. Après avoir manqué le coche, déjà à domicile, face à la Norvège il y a un mois (1-1), les joueurs de Cosmin Contra ont cette fois-ci chuté face à des Suédois létaux. La différence, les compagnons de Berg l'ont faite en première période. Et c'est d'ailleurs le buteur de Krasnodar qui est le premier à s'illustrer : via un coup de boule au quart d'heure de jeu, c'est lui qui lance la Suède de façon idéale (17). Les Suédois vont même décider de tuer le suspense même pas vingt minutes plus tard, lorsque Quaison bonifie une belle remise de Berg dans la surface (34). Oui, la Suède peut exulter : elle est à l'Euro 2020.