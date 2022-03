La Suède arrache le droit de défier la Pologne

Suède (4-4-2) : Olsen - Danielson, Nilsson, Lindelöf, M. Olsson (Bengtsson, 61e) - Claesson (Quaison, 61e), K. Olsson (Karlström, 107e), Ekdal (Svanberg, 72e), Forsberg (Elanga, 115e) - Kulusevski, Isak (Helander, 115e). Sélectionneur : Janne Andersson.



e+2) - Barák (Krejčí, 90e+2), Souček - Masopust (Havel, 76e), Hložek (Lingr, 111e), Jankto (Matějů, 76e) - Kuchta (Pekhart, 83e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui, Zlatan Ibrahimović a encore une chance de voir le Qatar.Suspendu, le géant milanais était en tribunes pour suivre la demi-finale de barrages entre la Suède et la Tchéquie, ce jeudi soir à Solna. Un match équilibré, indécis. Tendu, aussi. Et que les Scandinaves ont remporté au bout du suspense et de la prolongation (1-0 AP). Auparavant, les coéquipiers du prometteur Adam Hložek s’étaient procuré les meilleures occasions, et on avoue volontiers avoir encore un peu de mal à comprendre pour quelle raison le but de Jan Kuchta a été refusé par M. Oliver (12). À vrai dire, on ne comprend pas non plus comment Milan Havel a pu vendanger la balle de match dans les ultimes secondes du temps additionnel (90+3). Entretemps, les locaux s’étaient également montrés dangereux. Mais ni Emil Forsberg ni Dejan Kulusevski, trop imprécis aux abords de la zone de vérité, n’avaient réussi à trouver la clé.Il a donc fallu attendre la prolongation pour voir un éclair illuminer une partie jusque-là verrouillée. Après un malicieux une-deux avec Alexander Isak, Robin Quaison a ajusté Tomáš Vaclík de près et fait rugir le public suédois. Les Tchèques ont bien essayé de réagir, mais ils n’avaient alors plus beaucoup d’essence dans le moteur, et l’équipe de Janne Andersson, réputée pour sa robustesse, a géré son avantage avec beaucoup de maîtrise. Lesont désormais rendez-vous avec la Pologne, mardi. Zlatan sera là. Tout comme Robert Lewandowski. Seul l’un des deux disputera le Mondial 2022.Quant à la Tchéquie, elle devra encore patienter avant de redécouvrir les joies d’une Coupe du monde. La dernière fois, c’était en 2006, avec Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd et Jan Koller. Une autre époque...