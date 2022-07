La Suède arrache la victoire contre la Belgique et se qualifie en demies

Lindahl - Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Nildén - Angeldal (Bennison, 84e), Asllani, Björn - Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö. Sélectionneur : Peter Gerhardsson.



Evrard - Deloose (Dhont, 67e), Kees, De Neve, Phitjens - Biesmans (Kassandra, 88e), Vanhaevermaet, Minnaert - Cayman, De Caigny, Wullaert. Sélectionneur : Ives Serneels.

Scénario cruel pour les Belges, qui malgré leur résilience, se sont inclinées en toute fin de leur quart de finale contre la Suède, 1-0.La Belgique a longtemps pu compter sur les miracles de sa gardienne, Nicky Evrard, qui dégoûte Angeldal et sa puissante frappe à l'entrée de la surface (6) puis Ilested et sa tête au second poteau (13). Les Suédoises, qui jouent un match à sens unique, semblent avoir trouvé la faille lorsque sur une longue relance de Lindhal, Asllani trouve l'appel dans la profondeur de Blackstenius qui pense ouvrir le score. Mais c'est sifflé hors-jeu (25). De quoi réveiller les Belges et Vanhaevermaet qui prend sa chance de loin et signe la seule frappe belge des 45 premières minutes (31).De retour des vestiaires, les Suédoises continuent leurs innombrables tirs (34, pour 8 cadrés sur l'ensemble du match) tandis qu'Evrard poursuit son show sous les poteaux. Après avoir vu une lourde frappe d'Angeldal frôler sa transversale (61), la gardienne belge sort un arrêt réflexe sur sa ligne sur une tête de Blackstenius (72). En manque d'explosivité en fin de match, les Belges prennent leur chance de loin, à l'image de Dhont qui trouve le petit filet à la 80. Lesvont finalement craquer au bout du suspense. Sur un énième corner d'Asllani, Björn reprend mais sa frappe est stoppée sur sa ligne par Evrard. Dommage pour la gardienne impériale de la soirée, Sembrant avait bien suivi et conclut d'un plat du pied (1-0, 90+2).Les Suédoises se qualifient in-extremis pour leurs neuvièmes demi-finales d'un Euro, où elles affronteront l'Angleterre.