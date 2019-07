La statue de la capitaine suédoise Caroline Seger vandalisée

View this post on Instagram

Till dig eller er som tagit till yttre våld mot min avbild som står placerad i Helsingborg som är en symbol för jämställdhet så vill jag säga: Oavsett hur många gånger eller hur mycket tid ni kommer lägga på att förstöra, vandalisera och hata så kommer ni aldrig besegra. Kraften som finns i mig och alla fina människor där ute kommer för alltid vara större än ett fåtal personer som gör fega saker. Vi som outtröttligt kämpar och banar väg för nästa generation kommer att fortsätta tills den dag då ni förstår att alla människor är lika mycket värda. Jag är tacksam att SvFF och sponsorn Coca-Cola möjliggör ett sådant här viktigt jämställdhetsinitiativ. #footballforevher @cocacola_sverige ———————————————————————— I would like to address the person or people who with extensive external force have vandalised my statue, which is placed in the city of Helsingborg. Regardless of how many times or the amount of time you will dedicate to destroy, vandalise and hate, you will never conquer. The power within me and all amazing people out there will always be a mightier force than few cowardice acts. We who relentlessly fight and pave the wave for future generations will not cease until you comprehend everyone’s equal value. I am grateful to the Swedish Football Association’s and the sponsor Coca-Cola’s very important gender equality initiative. #footballforevher @cocacola_sverige