La statue de Falcao

A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. ??? pic.twitter.com/imRZ6X6D3f — ESPN UK (@ESPNUK) 21 septembre 2018

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Statues ratées FC.On ne compte plus les sculptures d'hommages à des joueurs qui se transforment en fiasco. Radamel Falcao y a eu le droit ce week-end et ça n'a pas loupé.L'immense oeuvre de l'artiste Antonio Irisma, qui a fuité sur les réseaux sociaux, est visible à Santa Marta, ville natale d'. Elle est sensée montrer l'attaquant célébrant un but, les doigts pointés vers le ciel.Difficile d'y voir une ressemblance avec l'idole de Louis-II.