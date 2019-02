La stat terrible de Luis Suárez en Ligue des champions

12

DDG

De quoi rassurer (un peu) l'Olympique lyonnais.Les défenseurs de l'OL ne font pas les fiers avant d'être exposés à l'attaque de feu du Barça mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Néanmoins, un élément du trio « MSD » (Messi, Suárez et Dembélé) ne parade pas non plus à l'approche de l'échéance. Il s'agit de Luis Suárez, qui n'a plus marqué à l'extérieur en Ligue des champions depuis... septembre 2015, selon AS Son dernier pion dans la compétition, hors du Camp Nou, remonte à un match nul en poules contre l'AS Rome (1-1). En tout, cela fait seize matchs et 1252 jours que l'avant-centre uruguayen n'a plus marqué à l'extérieur en C1.Tout ce tintamarre autour de la disette de Karim Benzema pour rien.