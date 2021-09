La spirale mensongère de l’agresseuse de Yoane Wissa

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bientôt dans ‎Hondelatte raconte.Il y a un peu plus de trois mois, Yoane Wissa, alors joueur de Lorient, se faisait asperger les yeux avec de l’acide chlorhydrique (avant de devoir être opéré) par une femme, arrêtée quelques jours plus tard. Le Télégramme a dévoilé ce week-end quelques détails concernant cette personne, une certaine Laëtitia P., 32 ans. Cette dernière, mère d’un premier enfant, était prête à tout pour en avoir un deuxième. Enceinte à l’été 2020, elle fait finalement une fausse couche à l’hiver. Seulement, sous la pression, elle n’avoue pas cette fausse couche à sa famille, jusqu’à prétendre avoir accouché le 25 mai dernier.En réalité, elle se cache dans une chambre d’hôtel avec des photos de bébé téléchargées sur internet. Les cachotteries ne pouvant pas durer, elle se met en quête d’un enfant à voler. Elle se rend chez Yoane Wissa, aujourd’hui à Brentford, lui jette de l’acide dans les yeux, va dans la chambre de son nouveau-né, mais repart les mains vides. Ensuite, c’est une femme à Vannes qui est victime de Laëtitia. Elle la badigeonne d’essence, lui met le feu et vole la petite Aïsha. Âgée d’un mois et demi, l'enfant est finalement retrouvée saine et sauve par la police le lendemain. En plus d’un comportement naturellement mensonger décrit par ses proches, elle évoque des voix dans sa tête :. Elle est actuellement détenue à la maison d'arrêt des femmes de Rennes, et poursuivie pour tentative d'assassinat, enlèvement d’une personne de moins de 15 ans, tentative d’enlèvement d’une personne de moins de 15 ans, violation de domicile et violences avec arme.Une très mauvaise Vannes.