La soupe aux Vachoux

Gardien attitré du Racing Club de Lens pour la double confrontation décisive face à Dijon, Jérémy Vachoux a sombré au stade Gaston-Gérard. Dans un match à l’enjeu crucial, l’habituel remplaçant de Jean-Louis Leca a montré sa faiblesse face à la résistance au stress. Une attitude qui coûte cher.

Double-face

Fortès de café

Par Antoine Donnarieix

Dans une vie, certains moments douloureux font croire que disparaître serait probablement la meilleure option possible. Une réflexion de mauvais goût envers un être que l’on souhaite séduire, une révélation troublante dans un entretien d’embauche ou une glissade gênante au moment où tous les yeux sont braqués sur vous. Pour Jérémy Vachoux, le troisième cas de figure traduirait sans doute le mieux possible son calvaire vécu à Dijon ce dimanche soir. Pendant que l’équipe de France bouclait sans sourciller son match amical contre la Bolivie à Nantes, le gardien lensois se prenait le pied dans le tapis rouge dressé par son adversaire du soir. Les clés du crime ? Un contrôle sur une passe en retrait, une hésitation un peu trop longue et c’est déjà trop tard. Son bourreau attitré s’appelle Sory Kaba, avant-centre guinéen sans aucun but inscrit au compteur du DFCO depuis son arrivée, mais assez lucide pour effectuer un pressing efficace et adresser une passe décisive à destination de Wesley Saïd, seul face au but vide pour conclure (2-1, 70). Alors que tout semblait fait pour mettre les deux équipes sur un parfait pied d’égalité, Vachoux s’est viandé pour offrir un bien triste dessert.Dans cette folle épopée des barrages du Racing Club de Lens, le portier lensois avait pourtant déjà fait l’étalage de sa face lumineuse. Remplaçant le révolté Jean-Louis Leca contre Troyes, le portier formé au club s’était mué en héros méconnu du stade de l’Aube, sortant par deux fois vainqueur d’un face-à-face avec son ancien coéquipier Kévin Fortuné et laissant les lauriers de la gloire à son petit frère Simon Banza. Rebelote une semaine plus tard, à Bollaert cette fois-ci. Après avoir appris que son poste de gardien de but numéro un des Sang et Or était confirmé à la suite de la suspension de Leca pour les deux matchs à venir, Vachoux a réalisé une nouvelle fois une grosse prestation contre Dijon lors du match aller, en sortant habilement un ballon chaud dans les pieds de Wesley Saïd en première période, puis en repoussant sa tentative sur la barre transversale dans le second acte.Hélas, un signe aurait dû donner une indication à Philippe Montanier, puisque la capacité de son gardien à réaliser des sorties dévastatrices, notamment sur l’égalisation de Kwon Chang-hoon, paraissait évidente. À Gaston-Gérard, Vachoux s’est progressivement réfugié dans sa face sombre. Sur toute l’intégralité du match, Dijon a frappé douze fois au but pour quatre tirs cadrés et trois buts inscrits. Avec de tels chiffres, la responsabilité du gardien est obligatoirement à prendre en compte. En vérité, elle devient d’autant plus évidente sur les faits. À partir de son erreur fatale à vingt minutes du terme du barrage retour, le natif de Thonon-les-Bains a succombé à la peur de l’échec. Et dans ce cas de figure, impossible de garder la tête froide.Dans les dernières minutes du match, Vachoux effectue une sortie désastreuse et manque de communication avec son défenseur central, Steven Fortès, victime de l’agression involontaire de son propre portier. Sans regarder le carnage derrière lui, Naïm Sliti met fin au suspense (3-1, 90). Vachoux constate quant à lui l’étendue des dégâts : son stoppeur est inerte au sol et s'apprête à quitter le terrain sur civière après cinq minutes de soins intensifs, l’enceinte dijonnaise jubile, son club ne sera pas pensionnaire de la Ligue 1 pour la saison 2019-2020. Le regard dans le vide, Vachoux va même subir les remerciements d’un public dijonnais d’humeur narquoise. Comme un symbole, le fautif disputait son dernier match sous les couleurs lensoises avant d’être cédé à Orléans pour la saison prochaine, en Ligue 2. À n'en pas douter, il sera bien difficile d'y recroiser le regard de son ex.